DAC: Így néz ki az őszi idény számokban a játékosok szempontjából

A Fortuna Liga 18 őszi fordulójában 21 futballistát vetett be a DAC (tavaly 22, 2017-ben 20), ami a legkevesebb volt a bajnokság 12 csapata közül.

A legtöbb játékos a Rózsahegy mezében lépett pályára (27).

A bajnokság őszi idényének 108 találkozóján összesen 287 játékos kapott lehetőséget (egy éve 274). Közülük heten egyetlen percet sem hiányoztak - a DAC-nak egy ilyen játékosa volt: Martin Jedlička. A DAC kapusán kívül még a két Vida, Máté és Kristopher, valamint Cesar Blackman volt ott minden találkozón.

A DAC játékosai a 2019/20-as idény őszi részében - a név után a mérkőzések, a lejátszott percek és az elért gólok száma:

Jedlička 18 1620 Vida M. 18 1491 2 Vida K. 18 1461 7 Blackman 18 1293 Oravec 17 1454 Kružliak 16 1440 1 Davis 16 1264 2 Beskorovainyi 15 1304 Ramirez 15 1102 3 Fábry 15 904 3 Divković 15 865 2 Ronan 14 1166 Koštrna 12 971 1 Taiwo 9 436 2 Kalmár 7 520 6 Čmelík 6 238 Veselovský 5 36 Šimčák 4 147 Boateng 1 90 Švec 1 17 Sharani 1 1

A huszonegy felsorolt játékos közül 12 már a múltban is játszott elsőligás mérkőzést a DAC színeiben, kilencen viszont az elmúlt ősz során kerültek be a klub krónikájába (Beskorovainyi, Kružliak, Ramirez, Veselovský, Oravec, Švec, Fábry, Sharani és Boateng). Veselovský, Sharani és Boateng most debütáltak a szlovák élvonalban, a többiek már más színekben kipróbálhatták magukat a Fortuna Ligában.

Tizenhárom idegenlégiósa volt a csapatnak volt, ami az ötödik legmagasabb szám a bajnokságban. Ezt a listát a Slovan és a Szenice (18-18) vezetik, ellenben Nyitrán ezúttal is csak három külföldi játékos szerepelt.

Az eddigi 25 élvonalbeli szezonunk során összesen 365 játékos viselte a mezünket, közülük 164 gólt is szerzett. A klubtörténelem TOP 15 játékosa a DAC-mezben lejátszott élvonalbeli mérkőzések száma szerint:

1 KAPKO Ján 204 2 PAVLÍK Rudolf 200 3 FIEBER Peter 191 4 KAŠPAR Petr 183 5 ZSÁKOVICS Tibor 174 6 SIMON Gyula 155 7 ŠANTA Peter 153 8 VAHALA Stanislav 145 9 RADVÁNYI Miklós 135 10 DIŇA Pavol 122 11 SÚKENNÍK Igor 120 12 LIBA Dušan 111 13 TOMÁŠ Miloš 106 14 VIDA Kristopher 105 15 BOYA Jean Paul Ntsogo 103 15 HUK Tomáš 103 15 DAVIS Eric Javier Grajales 103

Vida Kristopher és Eric Davis épp az elmúlt ősz során került be a „századosok” klubjába. Az aktuális keretből a legközelebb Marko Divković áll, aki 68 mérkőzésével holtversenyben a 41. helyet foglalja el.

dac1904.sk