DAC – Dila Gori: „Öt éve is egy grúz csapattal játszottunk, akkor is megszenvedtünk. Kőkemény meccs vár ránk”

Adrian Guľa közölte, hogy igyekeztek a lehető legjobban felkészülni a grúz ellenfélből, így a videós és internetes információgyűjtés mellett élőben is megfigyelték a csapatot. Úgy véli, hogy hasznos információkat gyűjtöttek, amiket igyekeznek majd a hasznukra fordítani a pályán. Bízik benne, hogy mindenre felkészültek, ugyanakkor tisztában van vele, hogy a párharc két mérkőzésén nyújtott teljesítmény lesz a döntő. Tudják, hogy kellemetlen ellenfél vár rájuk, de mi mindent megtesznek a továbbjutásért.

A felkészüléssel kapcsolatban elmondta, hogy a csapat magja egyben maradt, ő maga pedig azt látja az edzéseken, hogy a játékosok is tudják, mit várjanak maguktól és egymástól. Mint mondja, az újonnan érkezettek is hasonló paraméterekkel rendelkeznek, illetve ismerik az ő munkastílusát is, ami megkönnyíti az akklimatizálódást, meggyorsítja a csapatba való beépülésüket. Kiemelte, hogy a felkészülés során a csapat előrelépést mutatott számos téren, többek közt a gyorsaságban, a játék megfordításában, a kompaktságban, vagy pontosságban, nemcsak a támadósorban, hanem a védelemben is.

„A támadószekciót illetően nagy erőt ad az elmúlt két mérkőzés, amelyeken összesen kilenc gólt szereztünk. Érezni a magabiztosságot, és a minőséget, nemcsak egyénileg. Örülök, hogy Trusa jól illeszkedett a koncepcióhoz, azonnali segítség lehet számunkra. De ugyanez elmondható Kašáról is. Kár a sérüléséért, de ezzel számolnunk kellett, egy picit több időre van szüksége. Ugyanez igaz Gruszkowskira, akinek szintén játékpercekre van szüksége, de fontos, hogy ismeri az alapkoncepciót. Ők, de a többiek is képesek nekünk azonnali segítséget nyújtani” – mondta.