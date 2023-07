DAC: Christián Herc elárulta, miért döntött úgy, hogy visszatér Dunaszerdahelyre

Kiko, ez a beszélgetés röviddel a DAC-hoz való visszatérésed után és az első edzésed előtt készült. Milyen érzésekkel érkeztél meg ma reggel a MOL Akadémiára?

„Nagyon jókkal, de már akkor is remekül éreztem magam, amikor a szerződésem aláírása miatt tértem vissza Dunaszerdahelyre, vagy amikor meglátogattam a stadiont. Visszatértek a négy évvel ezelőtti emlékek. Csodálatos időszakot éltem meg itt és remélem, hogy ezúttal még szebb lesz az itteni periódusom.”

Válogatottként és szabadon igazolható futballistaként több ajánlatból is válogathattál. Milyen szerepet játszott a döntésedben a tény, hogy az első dunaszerdahelyi időszakod alatt nagyon szerettek a DAC szurkolói?

„Guľa vezetőedző úr áprilisban hívott először. Fontolóra vettem a DAC-hoz való visszatérést, és bár voltak más ajánlataim is, a Dunaszerdahelyét fogadtam el, mégpedig főleg a szurkolók miatt, akik nagy számban látogatják a mérkőzéseket. Az első itteni szerepvállalásom alatt főleg miattuk igyekezünk a lehető legtöbbet nyújtani a pályán. A vezetőedző és a sportigazgató is kifejtette, hogy szeretnék a klubhoz való visszatérésemet, ami szintén fontos volt. Nagyon boldog vagyok, hogy megegyeztünk a feltételekben és hogy a csapat segítségére lehetek annak elérésében, amire az emberek nemcsak a városban, hanem a széles környéken is vágynak.”

Guľa vezetőedzővel klub- és válogatott szinten is együtt dolgoztatok. Milyen emlékeid vannak róla és mit vársz a további együttműködésről?

„Guľa mesterről csak pozitív szellemben nyilatkozhatok. A huszonegy éven alatti válogatottal sikeresek voltunk, és bár a Plzeňnél talán a koronavírus-járvány miatt sem volt jó időszakom, de rendkívül boldog vagyok, hogy klubszinten ismét találkozunk. Mondhatjuk, hogy elölről kezdünk mindent. Már várom a vele és a stábjával való együttműködést.”