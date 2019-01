DAC: Bayo a Celticben folytatja!

Vakoun Issouf Bayo négy évre a skót óriásklub, a glasgow-i Celtic futballistája lett. A klubok január 8-án jutottak egyességre a fiatal, csütörtökön a 22. születésnapját ünneplő támadó átigazolását illetően. Bayo a Celtic dubai edzőtáborában csatlakozik új csapattársaihoz, ezt megelőzően azonban még orvosi vizsgálatok várnak rá. A klubok közös megegyezése alapján nem hozzák nyilvánosságra az átigazolási díjat, ahogyan a transzfer további részleteit sem.

A mértékadó Transfermarkt szerint azonban az elefántcsontparti támadó 2,23 millió euró fejében váltott klubot.

Bayo egy éve, a 2017/18-as szezon tavaszi felének kezdete előtt érkezett Dunaszerdahelyre a tunéziai Etoile Sportive du Sahel gárdájától. A tavalyi naptári év során 32 összecsapást abszolvált a DAC színeiben, amelyeken 22 találatot szerzett, továbbá 9 gólpassz is szerepel a neve mellett. A Fortuna Ligában 25 mérkőzés / 14 gól, az Európa-ligában 4/3, míg a Slovnaft Cup-ban 3/5 volt a mérlege.

A jelenlegi idény őszi fele után tíz találatával a DAC legeredményesebb és a Fortuna Liga második leggólerősebb futballistája volt. Bayo teljesítményével nagyban hozzájárult a DAC második helyéhez, ami a klub történelmének legjobb őszi eredménye. A csapat színeiben nyújtott kiváló teljesítménye elismeréseképpen az elefántcsontparti válogatottba is meghívást kapott.

Bayo átigazolása a legnagyobb a klub történelmében. Dunaszerdahelyről először távozik egy játékos egyenesen a Brit-szigetekre, ráadásul egy óriásklubba, amely 130 éves hagyományokkal rendelkezik, és a nemzetközi porondon is kiemelkedőt alkotott.

A Celtic Glasgow első brit csapatként hódította el 1967-ben a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (a Bajnokok Ligája elődje) és 49-szeres skót bajnok. Gyűjteményükben 38 skót kupagyőzelem is szerepel, 18 alkalommal a Ligakupát is elhódították. Az utóbbi években egyeduralkodó volt a Celtic Skóciában, hiszen a bajnokság legutóbbi hét kiírását egyaránt megnyerte – az elmúlt két idényben ráadásul minden lehetséges hazai kupát elhódítottak: a bajnoki cím és a kupagyőzelem mellett a ligakupában is diadalmaskodtak.

A zöld-fehérek Brendan Rogers vezetőedző irányításával jelenleg is vezetik a hazai Premiership táblázatát, méghozzá jobb gólarányuknak köszönhetően a városi rivális Rangers előtt, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva. Ősszel az Európa-liga csoportkörében is szerepeltek, ahol a Salzburg, a Lipcse és a Rosenborg alkotta csoport második helyén végeztek. Tavasszal a legjobb 32 között a spanyol Valenciával mérkőznek meg.

„Nyilvánvalóan sajnáljuk az egyik legjobb játékosunk távozását. Ugyanakkor klubként a DAC – beleértve a drukkereket is, akik szurkolása és szenvedélye folyamatosan motiválja a labdarúgóinkat – büszke lehet arra, hogy egy DAC-játékos felkeltette egy, Európában is nagy hagyományokkal rendelkező klub figyelmét. Bayo ténylegesen megérdemelte ezt az átigazolást. A legjobbakat és egy virágzó pályafutást kívánok neki. Az átigazolás mindegyik résztvevőjének szeretném megköszönni az egész folyamat alatt tanúsított professzionális hozzáállásukat. Tudjuk, hogy meg kell erősítenünk az együttest, az elkövetkező hetekben keményen fogunk ezen dolgozni” - jelentette ki a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

fcdac.sk/para