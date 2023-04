DAC-Andzouana: Teljesen természetes, hogy a szurkolók sokat várnak el tőlünk, közel a cél”

Kezdjük a Nagyszombat elleni találatoddal. A gólpasszt adó Pinto azt nyilatkozta, hogy negyven százalékban az ő érdeme a gól, a maradék hatvan százalék pedig téged illet. Szerinted is így van?

„Egyetértek, fantasztikus labdát kaptam tőle. Itt látszott meg a közös edzések eredménye, az összeszokottság: én ismerem őt, ő ismer engem. Tudtam, hogy be fogja lőni a védő mögé a labdát, a gól legalább ötven százaléka a parádés passzában rejlett. Ami az eredményt illeti, szerintem igazságos döntetlen született. Az első félidőben nem futballoztunk jól, és hátrányba is kerültünk. A második játékrészben viszont az volt az érzésünk, hogy többet is ki lehetett volna hozni a meccsből. Kiegyenlítettünk és volt további két nagy lehetőségünk. Nyerhettünk volna, de a két ellentétes félidő alapján megérdemelt a döntetlen. Nem könnyű a Nagyszombat otthonában diadalmaskodni, még ha azt is várják el tőlünk, hogy minden mérkőzésen győzzünk. Viszont még mindig mi vezetjük a tabellát.”

A mérkőzés utolsó félórájában csatárként futballoztál, aminek a gólod formájában meg is lett az eredménye. Hogy érezted magad a támadósorban?

„Nem volt újdonság számomra csatárként szerepelni, a támadás a véremben van, a DAC-hoz is támadó felfogású játékosként érkeztem. Jelenleg szárnyvédőként futballozom, de azt a pozíciót is szeretem. Ha a csapatnak és a vezetőedzőnek a csatársorban van rám szüksége, állok elébe. Örülök, hogy a gólommal hozzájárulhattam a pontszerzéshez.”