DAC – A 2021-es őszi idény számokban: játékosok

A Fortuna Liga 19 őszi fordulójában 29 futballistát vetett be a DAC (tavaly 22, 2019-ben 21), ami a legmagasabb szám volt a bajnokság 12 csapata közül. Mögöttük négy csapat áll 27-27 játékossal, a legkevesebben az aranyosmarótiak mezét viselték (19).

A bajnokság őszi idényének 114 találkozóján összesen 297 játékos kapott lehetőséget (egy éve 294). Közülük négyen egyetlen percet sem hiányoztak - a DAC-nak egy ilyen játékosa volt: Martin Jedlička. A kapuson kívül még a Andrejs Ciganiks volt ott minden találkozón, de a mezőnyjátékosokból Schäfer András játszotta a legtöbb percet.

A DAC játékosai a 2021/22-es idény őszi részében - a név után a mérkőzések, a lejátszott percek és az elért gólok száma:

Jedlička 19 1710 Ciganiks 19 1186 Sharani 18 613 3 Schäfer 17 1473 3 Dimun 16 1362 1 Davis 16 1290 Andzouana 15 860 3 Muhamedbegovic 13 1081 Blackman 13 1022 Hahn 13 793 3 Kružliak 12 1080 1 Krstović 12 484 2 Beskorovainyi 11 827 1 Balić 11 717 2 Nicolaescu 8 416 Brunetti 7 630 Lamkel Zé 7 610 2 Vera 7 391 Moumou 7 224 1 Divković 6 487 Njie 6 329 Veselovský 6 212 Verlinden 6 170 Nebyla 6 119 Fábry 5 178 Rymarenko 5 164 Taiwo 4 251 2 Malý 2 100 Szendrei 2 31

A 29 felsorolt játékos közül 19 már a múltban is játszott elsőligás mérkőzést a DAC színeiben, tízen viszont az elmúlt ősz során kerültek be a klub krónikájába (Muhamedbegovic, Ciganiks, Brunetti, Rymarenko, Dimun, Lamkel Zé, Hahn, Krstović, Verlinden és Szendrei). Dimunt leszámítva, aki korábban Kassán szerepelt, a többiek mind most debütáltak a Fortuna Ligában.

Huszonkét idegenlégiósa volt a DAC-nak, ami szintén a legmagasabb szám a bajnokságban. Ezen a listán a Sereď (18) követ minket, ellenben Ružomberokban csak egy külföldi játékos szerepelt.

Az eddigi 27 élvonalbeli szezon során összesen 393 játékos viselte a sárga-kék mezt, közülük 178 gólt is szerzett. Eric Davis az elmúlt ősz során a 8. helyre lépett elő az örökranglistán, és tavasszal további két legendát előzhet meg. Ősszel egy „századossal” is bővültek, Martin Jedlička aktuális 103 rajtjával a 17. helyen áll, holtversenyben a Tomáš Huk, Jean Paul Boya párossal.

A klubtörténelem TOP 10 játékosa a DAC-mezben lejátszott élvonalbeli mérkőzések száma szerint: