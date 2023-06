Cseh válogatottat igazolt a DAC!

Megvan az első nyári erősítés! Filip Kaša, az Ostraván nevelkedett egykori zsolnai légiós a Plzeň együtteséből igazolt a DAC-hoz. Szerződése a 2024/25-ös idény végéig szól, és az orvosi vizsgálatok sikeres abszolválása után lép életbe.

A huszonkilenc esztendős (szül. 1994. január 1-jén), Ostraváról származó labdarúgó az ottani Baník neveltje, ahol első mérkőzéseit is abszolválta a cseh élvonalban. 2016 nyarán Zsolnára igazolt, ahol rögtön az első szezonjában megnyerte a Fortuna Ligát. A honi legfelső osztályban összesen 92 mérkőzés és 11 gól áll a neve mellett.

A 2020/21-es idénytől a Viktoria Plzeň futballistája lett, tavaly pedig újdonsült klubjában is bajnoki címet ünnepelhetett. A cseh ligában 97 pályára lépése alkalmával 3 gólt lőtt. Zsolnai és pilseni mezben is kipróbálhatta magát az európai kupaporondon.

Filip Kaša válogatottbeli tapasztalatokkal is rendelkezik, az U17-es, U20-as és az U21-es korosztályokban képviselte hazáját. 2017-ben részt vett a Lengyelországban megrendezett 21 éven alatti Európa-bajnokságon. 2021 szeptemberében a cseh felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozhatott: a 2022-es vb selejtezőjén Belgium, majd azt követően az Ukrajna elleni felkészülési találkozón is szerepet kapott.

A Zsolna és a Plzeň után tehát Dunaszerdahelyen is Adrian Guľa vezetőedző irányítása alatt futballozhat új szerzeményünk.

„A stratégiai részlegünkkel egyeztetett politikával összhangban olyan játékosokkal szeretnénk megerősíteni a keretünket, akiknek van tapasztalatuk a különféle címek elhódításában és akik több jelentős nemzetközi mérkőzésen is pályára léptek. Filip a szlovák és a magasabbra értékelt cseh bajnokságot is megnyerte, így ebben a tekintetben tökéletesen illik azok közé a futballisták közé, akiket igazolni szeretnénk. Ráadásul a vezetőedzőnk és Filip jól ismerik egymást, ezért nem kell hosszú adaptációs idővel számolnunk, hiszen tudják, mit várhatnak el a másiktól. Filip egy olyan labdarúgó, aki képes a magasan feltolt védelem tagjaként futballozni, mivel megvan ehhez a megfelelő gyorsasága és a támadásépítési képessége is minőségi. Ráadásul egy agresszív védőről van szó, aki a fejjátékával a védekezésünket és a támadójátékunkat egyaránt segítheti. Boldogok vagyunk, amiért a több ajánlata közül a miénket fogadta el és hogy újra Guľa vezetőedző irányítása alatt dolgozhat. Sok sikert!” – jelentette ki a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

(fcdac.sk)