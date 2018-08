Christián Herc: Jó játékkal és győzelmekkel szeretnénk meghálálni a szurkolók támogatását

A négy, sorozatbeli „angol” hét utáni „szünetben”, amelyet edzések és a kisebb sérülések gyógyítása tölt ki, Herccel visszatekintettekk az idény eddigi részére.

„Az Európa-ligával kezdünk, amely sokat jelentett számomra. Úgy gondolom, hogy a múlt szezonban mutatott teljesítményünk miatt meg is érdemeltük az európai kupasorozatot – még ha én csak februártól vagyok is a csapattal. Szép focit játszottunk és minden úgy ment, ahogy annak kell. Remek párharcot vívtunk a Tbiliszivel, míg a Minszk elleni csata otthon és idegenben sem az elképzeléseink szerint alakult. Ami a bajnokságot illeti, remek kezdet áll mögöttünk, most már csak ezt kellene folytatnunk.”