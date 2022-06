Adrián Guľa a DAC új vezetőedzője! (VIDEÓ)

A 46 esztendős Adrián Guľa lett a DAC vezetőedzője, aki 2022. június 15-én, szerdán veszi át a csapat irányítását. A klubbal kétéves szerződést kötött, további egyéves opcióval.

Adrián Guľa az aktív pályafutása során szerepelt szülővárosa, Nováky, majd a Prievidza, Opava, Jablonec, Púchov, Žižkov és a pozsonyi Inter együtteseiben.

2009 novemberétől 2013 nyaráig az AS Trenčín vezetőedzője volt, 2011 tavaszán vele jutottak fel az élvonalba a trencséniek. A Csák Máté vára alatt székelő klub közönségvonzó futballt produkálva 2013 tavaszán bronzérmet szerzett.

Ezt követően Guľa Zsolnára távozott, ahol a következő öt évét töltötte. Több mai válogatott futballista is az ő keze alatt formálódott, majd fokozatosan jöttek a nagyobb sikerek is. 2015 tavaszán a második helyre futottak be a zsolnaiak, a 2016/17-es szezon után pedig bajnoki címet ünnepelhettek – az eddigi utolsójukat. A „sosonokkal” két sikeres Európa-ligás szereplést is átélt: 2013 őszén a harmadik előselejtezőig jutottak, 2015-ben pedig egészen a play-offig küzdötték magukat.

Az MŠK élén elért bajnoki címet követően többen is érdeklődtek a szolgálatai iránt, beleértve a prágai Spartát vagy több lengyel klubot, ám további egy évet még a Dubeň lába alatti klubnál töltött el. 2018 nyarán azonban nem tudott ellenállni a SFZ csábításának, és ő lett a 21 éven alatti szlovák válogatott szövetségi kapitánya. Másfél évet töltött ebben a szerepkörben, és mivel a csapat a MOL Arénában abszolválta az otthoni mérkőzéseit, három találkozón a stadion hazai kispadját is kipróbálhatta.

Ugyanennyi időt, másfél évet töltött el a Viktoria Plzeň élén az első külföldi szerepvállalása során. A csapattal a bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szerzett, 54 mérkőzésen kiváló, 2.00-s pontátlagot ért el. A koronavírussal sújtott 2020-as esztendő őszén a Viktoria közel járt az Európa-liga csoportkörébe való bejutáshoz, de kiesett az egymeccses play-offban, ahol egy izraeli ellenfél otthonában kellett pályára lépniük.

Legutóbb a Wisla Krakkó szakmai munkáját irányította, ahol tavaly júliustól idén februárig dolgozott vezetőedzőként. Távozásakor az együttes a tabella 12. helyén állt, 1.25-ös pontátlagot elérve. Összehasonlításképpen, Guľa utódja, Jerzy Brzeczek 0.71-es átlagot jegyzett és a csapat kiesett a másodosztályba.

A vezetőedzővel egyidejűleg érkeznek segítői is: Pavol Hrnčiarik kapusedző, Martin Kojnok erőnléti edző és Ladislav Kubalík videóelemző. Az eredeti stábból Gábriš Csaba a csapatnál marad, míg Martin Raška az akadémián folytatja munkáját. Az edzői stábban az említetteken kívül egy új másodedző is dolgozni fog, akinek az érkezését hamarosan bejelenti a klub.

„Egy olyan győztes mentalitású edzőt kerestünk, aki szerzett már bajnoki címet és komolyabb tapasztaltot a nemzetközi porondon. A Zsolna, Plzeň és a 21 éven alatti szlovák válogatott kispadján Guľa teljesítette ezeket a kritériumokat. Az érkezésétől a DAC-ra jellemző játékstílus, tehát a domináns, energiával és szenvedéllyel teli támadófutball, a style of the house (ház stílusának) visszahozását reméljük. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a klubunkban köszönthetjük Adriánt és stábját és sok sikert kívánunk nekik a csapatunk élén” – nyilatkozta a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

„Nagyon kellemesek az érzéseim, örülök a DAC-cal való közös munkának, amely egy erős, minőségi és elismert klub. Maximálisan elkötelezett vagyok megtenni mindent annak érdekében, hogy a klub, a játékosok és a szurkolók is boldogok legyenek, büszkén jöjjenek ki a stadionba és azzal az érzéssel távozzanak, hogy a csapat teljes erőbedobással dolgozik, minőségi játékot mutat, fejlődik és sikeres. Egyetértünk a klub komoly ambícióival és azzal, hogy nemcsak kiváló eredményeket akarunk elérni, hanem az egyéneket és az egész csapatot is fejleszteni szeretnénk. Bízom benne, hogy a hozzájárulásommal a DAC továbbra is nagyon sikeres és elismert klub marad” – jelentette ki a szerződése aláírását követően Adrián Guľa, aki a DAC 29. vezetőedzője lett az élvonalban.



