Žilina-DAC – Németh: "Nagyon boldoggá tesz bennünket a győzelem" VIDEÓ

Németh Antal (DAC): „Nagyon boldoggá tesz bennünket a győzelem, hiszen Zsolnán sosem egyszerű nyerni. Nagyon jól kezdtük a meccset, mindjárt az első percben, az első támadásunkból megszereztük a vezetést. A második találatunkat a játékvezető nem adta meg, de még ezt követően is sok lehetőségünk akadt a gólszerzésre. A hazaiak a második félidőben nyomás alá helyeztek bennünket, de a védelmünk jól helytállt. Kontrákból újabb gólokat is szerezhettünk volna, egyet még sikerült is. Megérdemelten nyertünk, s ennek nagyon örülünk. Nehéz helyzetben voltunk az elmúlt két hétben, hiszen sok játékosunk válogatott meccsen szerepelt. Ez számunkra nem egyszerű, ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk rájuk.”

Peter Černák (Žilina): „Horroként éltük meg a mérkőzés elejét. A vendégek első kapura lövése gólt eredményezett. A folytatásban idegessé vált a játékunk, mégis megvolt az esélyünk a gólszerzésre. A végén azonban mindig baj volt a befejezésekkel, hiányzott a szerencse. A félidőben megnyugtattuk a fiúkat, a második félidő már jobb volt a részünkről. Nagy mezőnyfölényben játszottunk egy olyan csapat ellen, mint a DAC, mégis hiányzott a pontosság a végső befejezéseknél. Tovább kell dolgoznunk, hogy eredményesebbek legyünk. A második gól után is szerettünk volna még kezdeni valamit az eredménnyel, de nem jártunk sikerrel.”



(dac1904.sk)