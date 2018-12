Žilina-DAC – Hyballa: A végén hiányzott a koncentráció, és kiegyenlítettek

Jaroslav Kentoš (Žilina): "Mindenekelőtt azt hadd mondjam el, hogy ez egy kiváló mérkőzés volt, amihez mindkét csapat támadófutballal járult hozzá. Volt mit nézni, helyzeteket mindkét oldalon. Mi jobbak voltunk a felépített támadásoknál, az ellenfél pedig a kontráknál. Paradox módon épp egy jó periódusban kaptunk gólt, de arra tanítom a játékosaimat arra, hogy erre megfelelően reagáljanak, és nekünk sikerült hamar kiegyenlítenünk. A második félidő elején az ellenfél játszott jobban, és meg is szerezte a vezetést. Ezután ismét átvettük a kezdeményezést és növeltük a játéktempót, de valami mindig hiányzott a befejezéseknél. A fiúk azonban az eltökéltségükért és a teljesítményükért megérdemelték a pontot. Szerencsénk is volt a végén, Škvarka jól játszotta meg Balajt, aki pedig szépen továbbított a kapuba. Az eredmény megérdemelt, az ellenfélnek is akadtak ugyanis veszélyes kontrái, míg vezetett. A fiatal játékosaink számára pedig ez egy jó tapasztalat ahhoz, hogy a jövőben tovább javuljon a teljesítményük."

Peter Hyballa (DAC): "Ha ez egész meccset vesszük górcső alá, akkor a Zsolna valamivel jobb volt. Az első félidőre ez mindenképpen igaz volt. Az ellenfél jobb volt, mi pedig a kontrákra játszottunk, ami nem épp a mi stílusunk. Egy lépéssel az ellenfél mögött voltunk, de a kontráink veszélyesek voltak. A második félidőre rendeztük sorainkat és annak elején jobbak is voltunk. Megszereztük a vezetést, onnan viszont a hazaiak keményebben támadtak, többet birtokolták a labdát, de nekünk volt több helyzetünk, amelyekkel eldönthettük volna a mérkőzést. A végén is szögletet rúghattunk, a labdát meg kellett volna tartanunk, de az ellenfélnek sikerült egy veszélyes pontrúgást kialakítania, ahol hiányzott a koncentráció, és kiegyenlítettek. A 2:2-es végeredmény jó, ilyen a futball, a Zsolna valamivel jobb volt."

