Žilina-DAC – Guľa: "A foci ünnepe volt ez a találkozó"

Adrian Guľa (DAC): "Nagyszerű, nyílt sisakos mérkőzés volt a nézők számára, sok helyzettel, támadásokkal. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, akárcsak a hazaiaknak, akik oldaláról éreztem a tiszteletet. Nagyon jól esett, hogy nem felejtették el, amit korábban közösen elértünk. Más meccs volt ez a számomra legbelül, mint bármely másik. Igyekeztem ezt leplezni a játékosaim előtt, de éreztem, hogy más a hangulatom. A foci ünnepe volt ez a találkozó, tempós, impulzív játékkal. Beigazolódott, amit eddig is tudtunk, hogy ez a két csapat mindig jó párharcot vív egymással. Amit sajnálok, hogy nem volt ma videóbíró, amely segíthetett volna a játékvezetőknek a kétes szituációk eldöntésében. Nagyon örülök, hogy fizikailag is végig bírtuk a meccset, és még az egyenlítő gólunk után is rá tudtunk tenni egy lapáttal. A fiúk hajtottak a végsőkig, győzelemre törően futballoztak. A végén jött a büntető, de Veszelinov óriásit védett. 21 lövésünk volt, ebből 10 ment kapura, a hazaiaknál csak 2. Krstović találata ismét élményszámba ment. Kevesen mondták volna, hogy négy nappal az ollózós gólja után, amit a Feröer-szigeteken lőtt, rúg még egy ugyanolyat. Nagyon kevés hiányzott a győzelemhez, de ugyanezt vendéglátóink is elmondhatják."

Jaroslav Hynek (Zsolna): "Nagyjából ugyanazt tudom elmondani a mérkőzésről, mint a kollégám. Az első félidő mindkét részről kiváló erőnlétről és taktikáról árulkodott, a második a cserék és a több pontatlanság miatt már nem volt annyira látványos. Meg kell azonban dicsérnem a játékosaimat, mert amit elterveztünk a felkészülés alatt, azt nagyjából sikerült megvalósítanunk. Hiányzott azonban a nyugalom a befejezéseknél, az egyes szituációkat nem sikerült jól megoldanunk. Be kell ismernünk, hogy a DAC-nak több helyzete volt. Nem rúgtuk be a büntetőt, ezért el kell fogadnunk az egy pontot. Örülök, hogy a meccset nem vitték el a túlzott emóciók. A kiállítás ugyan komplikálja a helyzetünket, de nem szeretném a játékvezetők ténykedését értékelni. Összességében remek meccs volt."

(fcdac.sk/parameter)