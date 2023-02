Željko Gavrić: Boldog vagyok a DAC-ban

„Remélhetőleg sikerül értékesítenünk a helyzeteinket és a kiváló szurkolóink segítségével otthon tartjuk a három pontot.” Željko Gavrić, a DAC 22 éves szerb szélsője tavaly a skalicai meccsen debütált, most gólt vagy gólpasszt szeretne ellenük jegyezni.

Tavaly ősszel már a szezon közben érkeztél a csapathoz, és elég gyorsan kiharcoltad a helyed a kezdőcsapatban. Hogy érzed magad Dunaszerdahelyen?

„Remekül érzem magam. Úgy gondolom, sikerült beilleszkednem. Az érkezésem után mindenki nagyon segítőkész volt, de ha ki kellene valakiket emelnem, akkor a balkáni srácokat, Nikola Krstovićot, Andrija Balićot, Enis Fazlagićot és Ahmed Muhamedbegovicot említeném meg. Ők voltak a leginkább a segítségemre. Gyakorlatilag azonnal a kezdő tizenegy tagja lettem, ami remek dolog. Szerencsére sikeresek is vagyunk, így boldog vagyok a DAC-ban.”

Ideérkezésedkor volt néhány célkitűzésed. Hogy érzed, sikerült ezeket teljesíteni?

„Úgy vélem, lépésről lépésre haladok. A bajnokságban eddig egy gól és egy gólpassz a mérlegem, ennél azonban komolyabb céljaim vannak. De ha a csapat szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor boldog vagyok, hiszen sikeresen szerepelünk. Velem a pályán még nem kapott ki a gárda.”

Mondhatjuk, hogy Samo Petráš és te vagytok az együttes kabalái, veletek még veretlenek vagyunk. Néhány éve Szerbia egyik legnagyobb tehetségeként beszéltek rólad. Megnehezítette ez a tény a pályafutásod alakulását vagy sem?

„Kezdetben segített, de a labdarúgásban nagyon gyorsan változnak a dolgok. Akkoriban a Crvena zvezda kezdőcsapatában szinte minden meccsen lehetőséget kaptam, aztán viszont egyet vissza kellett lépnem, de ez gyakran így van a futball világában, szóval nincs ezzel gondom. Nehéz volt, de jelenleg ezzel a csapattal és ezekkel a srácokkal úgy érzem, hogy lépésről lépésre a megfelelő irányba haladok. Szóval ahogy a mondás tartja, egy lépést hátra, kettőt előre.”

A Ferencváros kölcsönjátékosaként szerepelsz a DAC-ban. Hogyan vélekedsz a Fortuna Liga színvonaláról? Miben különbözik a szerb és magyar pontvadászattól?

„Kemény bajnokságról van szó, a színvonala a magyar élvonalhoz hasonlítható. A csapatok nagyjából hasonló minőséget képviselnek, így bárki legyőzhet bárkit. A szlovák első liga fizikálisan nehezebb. Ez azonban fontos a fiatal játékosoknak, hogy egy intenzív és kemény bajnokságban edződhessenek. A Crvena zvezda együttesénél más volt a helyzet, hiszen a szerb élvonal egyik domináns klubjáról van szó. Egy ilyen csapatban könnyebb futballozni.”

Tekintsünk vissza a tavasz első két tétmérkőzésére. Hogyan értékelnéd a Slovan és a Nagymihály elleni találkozókat?

„A pozsonyiak elleni meccs nagyon megterhelő volt, hiszen közel egy órán át emberhátrányban futballoztunk, de megmutattuk az erős csapatszellemet és a győzelem iránti vágyat. Sokat segítettek a szurkolóink is, akik végig mellettünk álltak. Ez nagyon ösztönzően hatott ránk. A találkozó vége felé nekem is volt egy nagy helyzetem, de a védő blokkolta a lövésem. Szomorú voltam, amiért nem sikerült betalálnom, de az előttünk álló meccseken remélhetőleg eredményesebb leszek. A Nagymihály ellen szintén nem volt egyszerű dolgunk, egy hosszú út után léptünk pályára egy rossz minőségű talajon. Ismét megmutattuk a csapatszellem erejét és a sikerbe vetett hitünket. Erre büszke vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, akik olyan messzire is elkísértek minket és a buzdításukkal, támogatásukkal hozzájárultak a győzelmünkhöz.”

A teljes interjú a DAC hivatalos weboldalán olvasható.



(dac1904.sk)