Visszatér Győrbe a DAC tehetséges fiatal védője

Az Ipolyságról származó és az ETO-ban nevelkedett futballista tavaly nyáron érkezett Dunaszerdahelyre, a fejlődését azonban egy súlyos térdsérülés hátráltatta. Szerencsére az egészségügyi gondjai már a múlté és a csapat színeiben kezdte meg a téli felkészülést.

A klubok megegyezése alapján a 19 esztendős védőjátékos az ETO FC Győrnél tölti a szezon tavaszi felét, amely a magyar élvonalba való feljutásért harcol.

„Sajnos az elmúlt félév nem az elképzeléseim szerint alakult, amely során három alkalommal is megsérültem. Másra számítottam, de most már egészséges vagyok és megörültem a Győr érdeklődésének, hogy visszatérjek. A legközelebbi tavaszra a legfőbb célkitűzésem, hogy visszanyerjem a formám. Mindent megteszek annak érdekében, hogy bekerüljek az ETO kezdőcsapatába és hogy a nyáron már a DAC-nál is számolhassanak velem” – nyilatkozta Urblík Norbert.

„A sérülése után ez egy nagyon jó lehetőség Norbi számára, hogy a nevelőklubjával küzdjön meg az NBI-be való feljutásért. Bízom benne, hogy immár minden kellemetlenséget maga mögött hagyott, a nyáron sok játékperccel a háta mögött tér vissza és felkészült lesz megküzdeni a helyéért a csapatunkban” – tette hozzá Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója.



(dac1904.sk)