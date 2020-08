Világi: „Az egyedüliek vagyunk, akiket a létszámkorlátozás tényleg sújt”

„Ezúttal nem új vezetőedzővel kezdjük az idényt, hanem olyasvalakivel, aki már ismeri a csapatot és részben az ellenfeleket is. Minden adott ahhoz, hogy azt mondhassuk, felkészülten vágunk neki az idénynek, és az első három hely valamelyikéért küzdhessünk” – húzta alá mindjárt az elején Világi Oszkár, aki emlékeztetett arra, hogy a csapat és a klub is évről évre erősebb, ezzel egyidejűleg az ambícióik is magasabbak.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a Covid-19-járvány miatt továbbra is érvényben vannak a korlátozások, melyek közül a legfájóbb a stadionon belüli létszámkorlátozás, tudniillik, a befogadóképesség felének megfelelő szurkolót engedhetnek csak be az arénába.

„Az egyedüliek vagyunk, akiket a létszámkorlátozás tényleg sújt, mivel csak nálunk nagyobb az érdeklődés, mint amekkorák a lehetőségeink” – figyelmeztetett.

Beszélt arról is, hogy hamarosan elkezdődnek az európai kupaküzdelmek selejtezői is, ám idén egy zárt kapus meccsen dől majd el a továbbjutó sorsa. Úgy véli, mindezek miatt ez ismét nem lesz egy normális év, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a helyzet javulni fog. „Bízuk benne, hogy az állami szervek a focimeccsek javára is hoznak döntést, hiszen például a fürdőkben, strandokon tízezrek fekszenek egymás mellett” – hangsúlyozta.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy a járvány miatti kiesésük euróban mérve százezres nagyságrendű és ha az így marad, akkor tovább főg nőni. Elárulta, hogy a klub hozzávetőlegesen 5,6 millió eurós költségvetéssel vág neki a következő idénynek, amit még mémi játékosmozgás, de a járvány is befolyásolhat.

Köszönetet mondott ugyanakkor a szurkolóknak, akik a tavalyihoz hasonló számú, 4200 bérletet váltottak a 2020/21-es idényre.

„Két hónappal ezelőtt találkoztunk itt, amikor is bemutattuk az új vezetőedzőt, azóta pedig sikerült számos jó meccset játszanunk, melyek során megismerhette a csapatot, és az akadémia játékosai, mint Matúš Malý és Sainey Njie is debütálhattak. Úgy gondolom fel vagyunk készülve egy olyan játékra, amilyet a szurkolók szeretnének látni”

– fogalmazott a klubtulaj után a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Covid-19 miatt lelassult a játékospiac, ugyanakkor figyelemre méltó játékosokat sikerült szerződtetniük, köztük Jannik Müllert a Dynamo Dresdentől, Yhoan Andzouanát a belga másodosztályból, vagy Sidney Friedét a Herthától, akit a vezetőedző Storck is ismer. Kiemelte, hogy Andrija Balić eddigi klubjával, az olasz Udinesével sikerült megegyezni a horvát játékos hároméves szerződtetéséről, és úgy véli, képességeiből kifolyólag neki megvan a lehetősége arra, hogy a Fortuna Liga egyik legjobbja legyen. Rajtuk kívül a DAC-ban folytatja például az egyik legtehetségesebb fiatal szlovák labdarúgó, a mindössze 18 éves Sebastian Nebyla is, aki a West Hamtől érkezett.

Újságírói kérdésre beszélt arról is, hogy kapus posztra keresnek játékost, mivel Slančík távozása miatt pillanatnyilag két kapusuk van. Hozzátette, jobb és bal szélső védő posztra is keresnek még játékost, emellett tárgyalnak Shcäfer Andrásról, akinek augusztus végén jár le a kölcsönszerződése.

Bernd Storck arról beszélt, szerencsésnek tartja magát, hogy már az előző szezon zárásával felkészülhetett a következő idényre.

„Noha még nincs vége az átigazolásoknak, sikerült feltöltenünk a csapatot olyan játékosokkal, hogy minden posztra legalább két, körülbelül azonos képességű játékos áll rendelkezésre, az elkövetkező angol hetekben szükség is lesz rá, hogy szélesedjen a keret és növekedjen a csapaton belüli konkurencia” – hangsúlyozta.

Örömét fejezte ki a felkészülés kapcsán, és elmondta, elsőre egy nehéz ellenfelet szerettek volna, az Olympique Marseille-jel pedig egy kitűnő meccset játszottak. A felkészülés második hetében Ausztriában készültek fel, a kemény munka pedig véleménye szerint meglátszott a Nice ellen elvesztett felkészülési meccsen.

A csapat a Szered ellen kezdi vasárnap a bajnokságot, Storck pedig más eredményt nem tart elfogadhatónak, csak a győzelmet. „Ha meg akarjuk közelíteni a Slovant, akkor mindegyik hazai meccset meg kell nyernünk” – húzta alá.

A csapatkapitány, Kalmár Zsolt szerint fizikálisan és mentálisan is felkészültek a szezonkezdésre, és mivel 21 nap alatt összesen 7 meccsük lesz, sok fit játékosra lesz szükség. Bízik benne, hogy mielőbb engedélyezik a teltházas stadiont, mivel szavai szerint az még nagyobb motivációt jelent számukra a pályán.

(SzT)