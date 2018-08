Vida Kristopher: Jó mérkőzésre van kilátás a Zsolna ellen

Azóta rengeteg minden megváltozott.

"Repül az idő. Szeretek a Zsolna ellen futballozni, hiszen jó focit játszanak. Talán kényelmesebb egy ilyen csapat ellen pályára lépni, mint egy olyan ellen, amely beáll védekezni a kapuja elé. Már várjuk a hétvégi összecsapást”

– mondja Vida Kristopher, aki 2016 nyarán a holland élvonalból igazolt a Csallóközbe. Az említett zsolnai találata lett 2016 júliusában a Hónap gólja.

"A Zsolna kedden egy bepótolt találkozón legyőzte idegenben a Nagymihályt, így ugyanaz a helyzet, mint két hete a Rózsahegy ellen: ismét a harmadik helyezettet fogadjuk… „Igen, ők is elkezdték gyűjteni a pontokat. A helyezésen semmi sem múlik, hiszen ugyanúgy meg kellene verni őket akkor is, ha például a tizedik helyen állnának. Mindenképpen a három pont megszerzése a célunk. Arra kell összpontosítanunk, hogy még jobban összerakjuk a védekezésünket a csatároktól kezdve, a középpályásokon át egészen a védőkig, mert elég sok gólt kapunk. Azt nem lehet mondani, hogy nem találunk be sokszor, hiszen mérkőzésenként két-három gólt is szerzünk, de a bekapott gólok számát csökkentenünk kell”

– tekint előre a 23 éves szélső, majd hozzáteszi:

„Egy jó mérkőzésre van kilátás, amely remélhetőleg csak úgy lesz gólgazdag, hogy mi szerezzük a találatokat. Bízom benne, hogy ismét megtelnek a lelátók, hiszen senki sem hagyhatja ki a stadionban tapasztalt, szokásos fantasztikus hangulatot”

– invitálja szurkolókat a szombaton 16:45-kor kezdődő bajnokira az idényben eddig háromgólos Vida Kristopher.

fcdac.sk