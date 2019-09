Vida Kristopher: Ezúttal nagyon jól összejött minden

„Sok mindenkinek ajánlhatom ezt a gólt, hiszen a legjobb barátom barátnőjének volt születésnapja, Kalmár Zsoltinak megszületett a kisfia, ráadásul az a család is meglátogatott, akiknél Hollandiában laktam. Igyekeztem mindenkit kiszolgálni és gólt lőni. Nagyon örülök, amiért ez sikerült is és a találatom három pontot ért”

– kezdte a tegnapi Senica-DAC (0:1) mérkőzés értékelését Vida Kristopher, aki ötödik találatát szerezte az aktuális bajnoki idényben, és ezzel holtversenyben vezeti a Fortuna Liga góllövőlistáját. A 24 éves szélső szombati gólja nagyban hasonlított az Atromitosz ellenihez, amelyet az EL hazai találkozóján lőtt.

„Számítottunk rá, hogy a Senica visszaáll és nehéz lesz feltörni a védelmüket. Próbálkoztunk középen is, de inkább a széleken tudtunk jobban mögéjük kerülni, viszont a beadásaink ezúttal nem voltak jók – vagy túl későn lőttük be a labdát, vagy rossz helyre. A második félidőre már a megfelelő módon jöttünk ki az öltözőből, rögtön képesek is voltunk a helyzetek kialakítására. Nagyon jókor jött a vezető találat, hiszen az ellenfelünk így jobban kinyílt, muszáj volt támadniuk, és rögtön adódott is három-négy lehetőség, amiket, ha értékesítünk, akkor nem lett volna ilyen izgalmas a végjáték. Ismét nagyszerű csapatmunka eredménye a győzelem, remekül küzdöttünk. Az idény során először maradt érintetlen a hálónk és az is volt az egyik fő célunk, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a szenicei összecsapást, mert sokkal könnyebb úgy játszani, hogy nem kell kapaszkodni az eredményért – pláne, ha mi kapjuk az első gólt. Így olyan szempontból is egyszerűbb volt a helyzetünk, hogy a sikerhez elég csak egyszer betalálnunk. Ezúttal nagyon jól összejött minden” – mondta a boldog magyar szélső.

A csapat nem ünnepelhet sokáig, hiszen a jövő héten a kupában és a bajnokságban is helyt kell állnia. „A Fülek elleni kupameccsre ugyanúgy készülünk, mint a többi találkozóra. Egyáltalán nem becsüljük le az ellenfelet, hiszen szeretnénk a kupában is minél tovább menetelni. Teljes gőzzel vágunk neki a keddi összecsapásnak. A Zsolna pontvesztésével négy pontra megközelítettük őket, de az is kell, hogy a Slovan pontokat hullajtson, mi pedig hozzuk a meccseinket. Úgy gondolom, hogy a csapatunk egyre jobb lesz, egyre jobban összeérünk, küzdünk egymásért. Tényleg csak gratulálni tudok a srácoknak” – tette hozzá Krisz, aki eddig 95 ligameccsen 27 gólt szerzett a DAC mezében.



(fcdac.sk)