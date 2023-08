Venezuelai játékos lehet a DAC célkeresztjében

A venezuelai Monagas 20 éves tehetségével erősítheti meg keretét az FC DAC 1904 labdarúgóklub – számolt be róla a Pravda dél-amerikai médiaértesülésekre hivatkozva.

A dunaszerdahelyiek állítólag kilátásba helyezték Andrés Romero megszerzését. A 20 éves játékmester posztját tekintve középső középpályás, de a széleken is érvényesülni tud. 2020 óta játszik a felnőttek között a venezuelai bajnokságban, 99 mérkőzésen 8 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. Hétszer a Libertadores-kupábn is pályára lépett, többek közt a híres Boca Juniors ellen is.

2022-ben az Egyesült Arab Emírségek elleni barátságos mérkőzésen a venezuelai felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Eddig összesen háromszor ölthette magára a nemzeti csapat mezét. A mértékadó Transfermarkt 500 ezer euróra taksálja a játékos értékét.

A DAC-nak korábban már volt egy venezuelai játékosa Eric Ramirez személyében, aki a sárga-kékek színében 54 bajnokin 23 gólt és 9 gólpasszt szerzett.



-para-