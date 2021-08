Újabb alapember távozik a DAC-tól

Marko Divković a dán bajnok Bröndby IF játékosa lett. A két klub a nyári átigazolási időszak utolsó napján egyezett meg Divko kölcsönjátékáról, amihez kötelező átigazolási opció is fűződik a játékos teljesítménye alapján.

A huszonkét éves horvát támadó kedden átment az orvosi teszteken, majd aláírta szerződését a 11-szeres dán bajnokcsapattal. A Bröndby ősszel az Európa-liga csoportkörében szerepel majd, ahol a prágai Spartával, a Lyonnal és a Glasgow Rangersszel csap össze.

Marko Divković 2016 nyarán érkezett a Csallóközbe és 2017 tavaszától volt a DAC igazolt játékosa. Az első hónapokban a 19 éven alatti korosztályos együttesben futballozott (11 mérkőzés, 7 gól), majd átkerült az A-csapat keretébe. Összesen 115 találkozón lépett pályára a Fortuna Ligában, ezeken 25 gólt szerzett. Az élvonalban lejátszott meccsek tekintetében a klubrangsor 13. helyén áll, a gólszerzők között a kilencedik pozíció az övé. Az európai kupasorozatokban további 12 rajtot és 3 gólt gyűjtött, a Slovnaft Cup-ban 18/4 a mérlege. Tavaly novemberben bemutatkozhatott a horvát 21 éven alatti válogatottban is, amelynek színeiben részt vett a huszonegy éven alattiak idei Európa-bajnokságának csoportkörében.

– nyilatkozta Divković átigazolásáról a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

A két klub megegyezése alapján az átigazolási összeg nem kerül nyilvánosságra.

„Tizenhét esztendősen azzal a meggyőződéssel érkeztem a DAC-hoz, hogy egy nap a felnőttcsapat színeiben fogok pályára lépni. Majdnem 6 évet töltöttem a klubnál, ez alatt pedig nemcsak futballistaként, hanem emberileg is sokat fejlődtem. Köszönöm a klubtulajdonosnak, Világi Oszkár úrnak és Jan Van Daele sportigazgatónak a lehetőséget, hogy egy olyan csodálatos klubban szerepelhettem, mint a DAC. Nagyon fog hiányozni a klub, és az egész itteni környezet. Mindörökké a DAC szurkolója maradok, és talán egy nap még találkozunk. Szeretném megragadni a lehetőséget, és szólni a szurkolókhoz is. Csodálatosak vagytok, és nagyon fogtok hiányozni. Bízom benne, hogy továbbra is kitartotok a csapat mellett, mert a játékosoknak szükségük van a támogatásotokra. Hajrá, DAC!”