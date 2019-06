Tomáš Huk elmegy Lengyelországba

Három és fél év, valamint 103 bajnoki után Tomáš Huk távozik a DAC-ból és a Piast Gliwice játékosaként folytatja. A huszonnégy éves hátvéd és a legutóbbi szezon DAC-kapitánya ma hároméves szerződést írt alá az aktuális lengyel bajnokkal.

A kassai születésű játékos 2016 februárjában érkezett Csallóközbe, s nagyon hamar védelmünk alapemberévé vált. Három és fél év alatt 103 bajnoki rajtot ért el, mellyel klubtörténetünkben a 14. helyén áll. Összességében 118 tétmérkőzésen lépett pályára és három gólt szerzett.

Tavaly ősszel a csapat kapitánya lett, és a karszalaggal egészen a második helyig vezette a sárga-kékeket – mindez a DAC történetének legjobb élvonalbeli helyezése.

„Elsősorban szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a klubnál dolgozik, és főként a tulajdonos úrnak. Köszönettel tartozom a szurkolóknak is a fantasztikus támogatásért az idő alatt, amíg a DAC-nál voltam. A dunaszerdahelyi időszak volt a legszebb az eddigi karrierem során, tényleg fantasztikus éveket éltem meg. Kétszer is kiharcoltuk az EL-szereplést, amit soha nem felejtek el, és a DAC is örökre a szívemben marad. Most lehetőségem adódott egy nagyobb lépést tenni előre, s először próbálhatom ki magam külföldön. Biztos vagyok abban, hogy a Piastnak is komoly ambíciói vannak, hiszen az előző szezonban először sikerült bajnoki címet szerezniük. Már várom és hiszem, hogy ott is érvényesülni tudok majd” – nyilatkozta távozásával kapcsolatban Tomáš Huk.

A 2017-es lengyelországi U21-es Európa-bajnokság résztvevője ma sikeresen abszolválta az egészségügyi teszteket, majd csatlakozott új csapattársaihoz, akik az új szezonra a magyarországi Telkiben készülnek. A Piast a legutóbbi szezonban meglepetést okozva megszerezte történelmi első bajnoki címét és a BL 1. selejtezőkörében a fehérorosz Bate Boriszovval csap össze.

„Vegyes érzésekkel búcsúzunk Tomáštól. A klubnál töltött évek után azonban igazán megérdemelte ezt a lépést. Nagyszerű ember, igazi profi, remek védőjátékos. Hiányozni fog, sok szerencsét kívánunk neki!” – nyilatkozta a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

fcdac.sk