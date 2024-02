Szenegáli focistával erősít a DAC

A linzi LASK támadója a jelenlegi idény végéig érkezik kölcsönjátékra.

Moussa Koné 1996. december 30-án született Dakarban. Az első európai megállója az FC Zürich volt 2015-ben, amelynek színeiben három évig szerepelt és mindkét legfelső svájci osztályban futballozott. A 2016/17-es szezonban a svájci második liga legjobb góllövője lett és a zürichi klubbal két alkalommal is kupagyőzelmet ünnepelt. 2016 őszén öt mérkőzésen lépett pályára az Európa-liga csoportkörében, a Steaua Bukarest ellen gólt is szerzett. 2018 januárjában több mint kétmillió euróért a Dynamo Drezdához igazolt, ahol két év alatt a német második Bundesligában 59 meccsen 22 találatot szerzett, ehhez még 9 gólpasszt is hozzátett. 2020 januárjában a francia élvonalbeli Nimes labdarúgója lett. A Ligue 1-ben 38/11, a francia második vonalban 52/15 volt a mérlege.

Tavaly nyáron Ausztriába igazolt, a LASK Linz színeiben 15 tétmérkőzésen lépett pályára, ezek közül négyszer az Európa-liga csoportkörében. Legutóbb múlt hétvégén viselte a fekete-fehér mezt, amikor is gólpasszal járult hozzá a Klagenfurt elleni döntetlenhez.

viafcdac.sk