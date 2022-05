Spartak-DAC – Raška: Fel kell készülnünk, három napon belül játsszuk a következő mérkőzésünket

Michal Gašparík (Spartak): "Megérdemelten győztünk, az első és a második félidőben is volt két-két helyzetünk. Belőttünk az áhított gólt, miközben a dunaszerdahelyieket nem hagytuk érvényesülni. Az egygólos győzelmet megérdemeltük, még ha ma egyik csapat számára sem számított. A tabellán ez már semmit nem befolyásolt és emiatt is szólhatott ez leginkább Martin Škrtel búcsújáról. Egymás után könnyezünk, mindannyian sajnáljuk. Mindegyikünk látja, hogy még tudna segíteni nekünk a pályán, egy szezont még elbírna magas színvonalon. Az egészség viszont elsődleges, csak sajnáljuk, hogy be kell fejeznie.

Martin Raška (másodedző, DAC): "Ez a mérkőzés nem igazán az eredményről szólt, noha szerettünk volna jó eredményt elérni. A fő szempont Martin Škrtel búcsúja volt. Ezt akarta mindenki megnézni. Számunkra persze jó lett volna egy pozitív eredmény a következő fontos hetünk előtt. Fel kell készülnünk, három napon belül játsszuk a következő mérkőzésünket. Veszélyesebbnek kell lennünk a támadások során."

