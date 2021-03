Slovan-DAC – Storck: "Lehet, hogy ez volt az utolsó esélyünk arra, hogy versenyben maradjunk a bajnoki címért"

Bernd Storck (DAC): „Nagy céllal érkeztünk, de lehet, hogy ez volt az utolsó esélyünk arra, hogy versenyben maradjunk a bajnoki címért folytatott küzdelemben. 10 pontos hátrányt már nem lesz könnyű ledolgozni. Két gyors gólt kaptunk, de sikerült visszajönnünk a meccsbe. Megtettünk mindent, mentünk előre, érezni lehetett a játékunkon az elszántságot. A harmadik gólnál kissé elaludtunk. Hiányzott a tapasztalat a játékunkból. Ma a kis dolgok jelentették a nagy különbséget a két csapat között. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből. Fiatal, tehetséges játékosaink vannak. A Slovan ma ügyesebb volt, okosabban játszott, ezért tartotta itthon a három pontot. A tízpontos hátrányt nem ezen az egy meccsen szedtük össze, hanem a kisebb csapatok elleni találkozókon. A tíz pont sok, de van még előttünk tíz mérkőzés, és a futballban bármi megtörténhet. A maximumot kell nyújtanunk, mert a bajnokság még nem ért véget.”

Darko Milanič (Slovan): „Megérdemelt a győzelmünk. Jól játszottunk, és a kezdő sípszótól kezdve agresszívak voltunk. Jó volt látni a dinamikát a játékunkban, ahogy letámadtuk és hibára kényszerítettük az ellenfelet. Ebből két gólt is szereztünk. Az első félidő második felében viszont több labdát vesztettünk. Ez nem meglepő, vannak a meccsnek ilyen periódusai, ha egy erős ellenféllel játszunk. Ekkor jött is a szépítés a vendégek részéről, de szerencsére mi harmadszor is betaláltunk. Fontos gól volt, amely után akadtak még lehetőségeink, de azokat már nem tudtuk gólra váltani. Mindent összevetve elfogadjuk a 3:1-es eredményt. Vlado Weiss nagyon jó formában futballozott, és nemcsak a két találata miatt. Játéka ösztönzően hathat a csapattársaira.”



(dac1904.sk)