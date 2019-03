Slovan-DAC – Hyballa: "Arra kényszerítettük a Slovant, hogy az utolsó percekig teljes erőbedobással játsszon"

Martin Ševela: Az első félidő taktikai játékot hozott, mi jobban kezdtünk. Mielőbb szerettünk volna gólt lőni, de ez nem sikerült az első félidőben. Türelmesnek kellett lennünk és tudnunk, hogy a helyzetek a létszámfölénynek is köszönhetően jönni fognak. A játékosok részemről több információt kaptak, mint más meccseken. Boldogok vagyunk, és elégedettek, Köszönjük a kiváló szurkolóknak, ismét fantasztikusan szurkoltak."

Peter Hyballa: "Gratulálok a Slovannak a győzelemhez, megérdemelt. Büszke vagyok a játékosaimra, mert emberhátrányban is jól játszottunk a liga legjobb csapata ellen. Arra kényszerítettük a Slovant, hogy az utolsó percekig teljes erőbedobással játsszon. Szerettük volna a labdát többet középen tartani, mert tudtuk, hogy a Slovan erős a széleken. Hercet figyelmeztethette is volna a játékvezető, nem kellett volna azonnal kiállítani. Jó focit láthattunk egy gyönyörű stadionban, és örülök, hogy ehhez mi is hozzájárulhattunk."

(TASR)