Skalica-DAC – Guľa: "Győzelmünket a tisztességes, becsületes teljesítményünknek köszönhetjük"

Adrián Guľa (DAC): "Jó és harcias meccset láttunk, melyen értékes győzelmet arattunk. Szerettük volna igazolni a Slovan felett aratott sikerünket és jó teljesítményünket. Nem született könnyen a győzelem, mert a Szakolca egy jól szervezett, szívós csapat. Az is fontos, hogy nem kaptunk gólt. Jól dolgozott a csapat, a cserék is jó energiákat és minőséget hoztak a meccsbe. Hiányzott talán a második gól, akkor nyugodtabb lett volna a játékunk. Gratulálok a csapatnak, és köszönöm a szurkolóknak a támogatást. Győzelmünket a tisztességes, becsületes teljesítményünknek köszönhetjük."

Pavol Majerník (Skalica): "Mi is tisztességes teljesítményt nyújtottunk. Egész héten felelősségteljesen készültünk az ellenfél játékára. Tudtuk, hogy mire képes a DAC, hisz ezt a Slovan ellen is megmutatta a múlt héten. Nem akartuk kergetni őket, hanem bíztunk a szervezett játékunkban, mindenekelőtt a középpályán és a saját térfelünkön. Arra kértük a játékosokat, hogy legyenek türelmesek, és várják ki, míg helyzetbe kerülünk. A mérkőzés elején volt is egy ilyen lehetőségünk, kár, hogy nem tudtunk élni vele. Az első félidő végén kapott gól kissé visszafogott bennünket. A második játékrészben a vendégek már kézben tartották a játék menetét, mi erőnket vesztettük, hiszen az első félidő sokat kivett belőlünk. Alábbhagyott a támadójátékunk minősége, a DAC pedig 1:0-ra megnyerte a mérkőzést."

(fcdac.sk)

