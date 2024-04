DAC-Ružomberok – Muñoz: "Ha ma lett volna videóbíró, néhány szituációban más döntés születhetett volna"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Az első félidőben elmaradt a teljesítményünk a várttól. Nem azt játszottuk, amit elterveztünk. Kiegyenlített volt a játékrész, de a második már teljes mértékben rólunk szólt. Intenzitás, agresszivitás és magas letámadás nélkül nem lehetünk jók 45 percen keresztül, de a második félidőben nagyszerű volt a játékosok reakciója, amivel nagyon elégedett vagyok. Remek második félidőt produkáltunk. Amit viszont nem értek, hogy ezeken a fontos mérkőzéseken és a bajnokságnak ebben a fontos szakaszában miért nem lehet minden mérkőzésen ott a VAR. Ha ma lett volna videóbíró, néhány szituációban más döntés születhetett volna. Az egész szezonban hasonló feltételek mellett kellene játszanunk, mint a többiek. Nincs más dolgunk, mint tovább dolgozni a kitűzött cél érdekében. Hisszük, hogy sikerülni fog.”

Ondřej Smetana (Rózsahegy): „Két különböző félidőből álló mérkőzést láthattunk. Az elsőben jól támadtunk, és próbáltunk érvényesülni a támadóharmadban, ha eljutottunk a tizenhatosig, de ott nem fejeztük be a helyzeteket. Többször is lőhettünk volna, de lelassultunk. Többet is kihozhattunk volna ebből a félidőből, hiszen jól helyezkedtünk, és jól kombináltunk egy erős ellenféllel szemben. A hazaiak ki akartak minket csalogatni, de az ellentámadásaikat kontrolláltuk. A második játékrészben az ellenfél nagyobb nyomás alá helyezett minket. Formációt váltott, és a jobb oldalon törte meg a játékunkat Andzouana révén. Kár, hogy nem voltunk aktívabbak, és nem tudtunk kijönni a nyomásból. Ezen még dolgoznunk kell.”

(fcdac.sk)