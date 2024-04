Niké-péntek, rájátszás, 5. forduló: Hiába a nagy zsolnai elán, nem mutatkozhatott be győzelemmel az új edző

Az új edző, Michal Ščasný irányításával támadólag léptek fel a hazaiak, be is szorították a vendégeket a kapujuk elé, de a védelmen nem tudtak túljutni. A 33. percben a zsolnai Jambor hagyott ki egy nagy helyzetet, majd nem sokkal később a túloldalon Gerec nem volt szerencsés Belko kapussal szemben. A második játékrészben is aktívabbak voltak a zsolnaiak, de az eredményen továbbra is képtelenek voltak változtatni. A 62. percben Gabriel kiállítása miatt emberhátrányba került a Ružomberok, és noha a hazaiak végigtámadták a hátralévő időt, gólt nem sikerült szerezniük.

A gól nélküli döntetlennel a Žilina egy ponttal megelőzte a DAC-ot, amely így lecsúszott a negyedik helyre.



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 0:0

Piros lap: 62. Gabriel (RUZ)



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 13. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (15:30)



Április 14. (vasárnap)

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava (17:30)



Alsóház:

Április 13. (szombat)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FC Košice – MFK Skalica (18:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Barseghyan (Slovan) – 10 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Marcelli (Slovan) – 9 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)