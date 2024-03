Ružomberok-DAC - Muñoz: "Ha szeretnénk ott lenni az első háromban, akkor az utolsó fordulóig tartó küzdelemre kell számítanunk"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Jó mérkőzést láttunk, melyen voltak lehetőségeink az első és a második félidőben is. Tudtuk, hogy mi vár ránk Rózsahegyen, és igyekeztünk ennek megfelelően felépíteni a játékunkat. A második félidőben pechünk volt, amikor egyedül mentünk kapura, de közben kilyukadt a labda. Ismét beigazolódott a hazaiakról, amit már korábban is tudtunk, mégpedig, hogy milyen intenzitással és milyen játékstílusban játszanak. Igyekeztünk, volt vagy huszonöt centerünk és tizenöt lövési kísérletünk. Ennek most egy pont az eredménye, de tovább kell mennünk. Ha szeretnénk ott lenni az első háromban, akkor az utolsó fordulóig tartó küzdelemre kell számítanunk.”

Ondřej Smetana (Ružomberok): „Az első félidőt nem kezdtük rosszul, eleget volt nálunk a labda, de csak az ellenfél térfelének feléig jutottunk el, a támadásaink befejezéséig vagy kiélezett helyzetig már nem. A vendégek szervezetten játszottak, valamit lépnünk kellett. A második félidőben már sikerült a védelmi vonal mögé kerülnünk, nagyobb nyomást fejtettük ki, és veszélyesebbek voltunk. Ennek köszönhetjük az egyenlítő találatot is. A végére maradt elég erőnk, de megfogyatkoztunk, és így már nem volt könnyű.”



