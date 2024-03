Niké-péntek, rájátszás. 3. forduló: Piros lap, büntető, szabadrúgásgól és VAR a DAC rózsahegyi vendégjátékán

Sokáig csak puhatolóztak a csapatok, távolról kóstolgatták egymást, ami azt eredményezte, hogy több mint tíz percet kellett várni a mérkőzés első lövésére – a hazai Šefčík próbálkozása a kapu fölött hagyta el a pályát. Több mint a félidő feléig folyt a masszív taktikai játék, a védelmek mindkét oldalon jól zárták a területeket. A 26. percben jegyezhettük fel a találkozó első kaput eltaláló lövését, Vitális távoli próbálkozása viszont nem okozott gondot Ťapajnak. A vendégek kezdtek felélénkülni, ezt pedig az is jelezte, hogy nem sokkal később Herc ígéretes helyzetben durrantott a hazai kapu mellé. A 34. percben Redzic beadása után Koné kétszer is lövéssel próbálkozhatott, de a rózsahegyi védők mindannyiszor blokkolni tudtak. Röviddel ezt követően a játékvezető visszanézett egy fejpárbajt, amire a Ružomberok kapuja előtt került sor. Végül úgy állapította meg, hogy az egyik hazai védő kézzel ért a labdához, így büntetőt ítélt a DAC javára. Ťapaj ugyan eltalálta az irányt, Koné lövése mégis utat talált a kapuba.

A második félidőben sem estek azonnal egymásnak a csapatok, továbbra is maradt a tapogatózós játék, viszont már a hazaiaknak kellett többet kockáztatniuk. Tízpercnyi játék után mégis a DAC veszélyeztetett: egy beadást követően Mendez bal külsővel lőtt a rövid alsó felé, Ťapaj pedig hatalmasat vetődve hárított. Ondřej Smetana, a rózsahegyiek vezetőedzője cserével próbált új erőt vinni csapatába, a húzása pedig be is jött. A 60. percben a szünetben beállt Tučný szabadrúgásból lőtt gyönyörű gólt, Popvić mozdulni sem tudott rá. Pár percre rá Boďa fejesét kellett a léc alól kitornáznia Popovićnak. Ahogy teltek a percek, egyre kezdett feszültebbé válni a játék, megszaporodtak a keményebb belépők, a játékvezető pedig nem egyszer kénytelen volt a sárga lapért nyúlni. A 73. percben Gouré eldönthette volna a mérkőzést, ám egy az egyben a Ružomberok kapusába lőtte a labdát, ami aztán ki is durrant. A hajrá már inkább az indulatokról szólt, mint sem a labdarúgásról. Brunetti becsúszva szerelte a hazaiak góllövőjét, Tučnýt, aki estében könyökkel arcon ütötte a brazil játékost. Utóbbinak ez jól láthatóan nem volt az ínyére, így miután számon kérte rajta a történteket, kisebb kakaskodás alakult ki a pályán. A játékvezető mindkét labdarúgónak felmutatta a sárga lapot, pár másodperccel később viszont kénytelen volt megmásítani ítéletét. Visszanézte a szituációt a monitorról, és úgy ítélte meg, hogy Tučný megmozdulása sokkal súlyosabb volt, így visszavonta a sárga lapot és felmutatta neki a pirosat.

A Ružomberok tehát megfogyatkozott a mérkőzés végére, a játékvezető pedig hat percet hosszabbított. A DAC mégsem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel, a végén csupán Gouré egy csúsztatásával tudott veszélyeztetni, de a kapu mellé ment. Összességében elmondható, hogy igazságos 1:1-es döntetlen született.



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 60. Tučný – 38. Koné (11-esből)



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 30. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová (17:30)



Március 31. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (17:30)



Alsóház:

Március 30. (szombat)

MFK Skalica – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Košice (15:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

(tt)