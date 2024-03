Világi Oszkár: „Jó, hogy ha a csapat körül vannak emóciók, de könnyebb lenne átvészelni ezt az időszakot, ha ezek pozitívak lennének“

Az FC DAC 1904 labdarúgóklub idén ünnepli alapításának 120. évfordulóját, illetve idén márciusban van tíz éve, hogy Világi Oszkár hivatalosan is a klub tulajdonosa lett. Ennek apropóján a klub csütörtökön találkozót szervezett, amelyen Világi Oszkár és Németh Krisztián, a DAC Akadémia igazgatója válaszolt a szurkolók kérdéseire.

Nagy Krisztián, a klub sajtófőnöke közölte, hogy egy sorozatot szeretnének elindítani, amelyek során a szurkolók találkozhatnak a klub illetékeseivel, és az adott területért felelős szakembereknek – legyen szó pénzügyekről, vagy jegyeladásokról – a feltehetik a kérdéseiket. A csütörtöki találkozón eredetileg Jan van Daele ügyvezető igazgató vett volna részt, de egyéb kötelezettségei miatt nem tudott megjelenni, így vele a későbbiekben beszélgethetnek majd a szurkolók.

Németh Krisztián az elmúlt tíz évre visszaemlékezve elmondta, hogy 2014 márciusában, amikor Világi Oszkár átvette a DAC irányítását, az akadémia gyakorlatilag a nulláról indult, és időbe telt, mire sikerült felépíteni az alapokat. Elmondása szerint azzal az energiával és céllal vágtak neki az egésznek, hogy a klub új stadionjában saját nevelésű játékosok játszhassanak, és ettől a céltól egy pillanatra sem tértek el. Az akadémia infrastruktúráját szemléltetve elmondta, hogy évente 2500 edzést vezényelnek le, 300 mérkőzést játszanak, 60 tornát szerveznek, a 30 csapatedző mellett pedig számos egyéb szakember veszi ki a részét a munkából. Az igazgató különösképpen büszke rá, hogy az akadémiáról 40 játékost hívtak be a korosztályos válogatottakba, heten-nyolcan pedig hétvégenként a Somorja színeiben szerepelnek.

Szerinte nagyon közel vannak a fő céljukhoz, tehát a saját nevelésű játékos beépítéséhez az A csapatba, de elmondása szerint ez egy hosszú és összetett folyamat, amelyen nap, mint nap keményen dolgoznak. Elindítottak továbbá egy programot, amelynek keretén belül a legtehetségesebb játékosokkal törődnek, és igyekeznek a legapróbb részletekig foglalkozni velük.

„Minden nap oldjuk ezt a problémát, mert tudjuk, hogy enélkül nem lesz igazi a DAC. Igen, bajnokok leszünk, kupagyőztesek leszünk, de akkor lesz igazi a DAC, hogyha ennek a saját nevelésű játékosai is a részesei lesznek“

– hangsúlyozta.

Világi Oszkár a 120 és a 10 éves évforduló alkalmából elmondta, hogy ennek apropóján mi mindenre készülnek. Egyrészt a DAC Store-ból szeretnék áthelyezni a múzeumot magába a stadionba, ahol azokat a tárgyakat, értékeket is kiállítanák, amik most nem láthatók. Tervben van továbbá egy krónika kiadása, ami az elmúlt tíz évet meséli el, illetve egy DAC-film elkészítése is. Közölte továbbá, hogy a következő idény előtt kijön a klub új meze is, ami az elmúlt 120 évre fog visszautalni.

A csapat teljesítményével kapcsolatban elmondta, hogy az idei cél az volt, hogy legalább a szlovák kupát megnyerjék, a Ružomberok elleni hazai negyeddöntős találkozó viszont nem az elképzelések szerint alakult. A klubtulajdonos sajnálja, hogy a 120, illetve a 10 éves évfordulót nem tudják kupagyőzelemmel megünnepelni. Az akadémia sikereit viszont büszkén emelte ki, a Somorjával folytatott együttműködést is gyümölcsözőnek látja, valamint azt is, hogy Győrből tudnak olyan játékosokat hozni, akik aztán be tudják magukat verekedni a DAC csapatába. Az elmúlt tíz évre visszatekintve Világi kijelentette, hogy szerinte a DAC infrastrukturálisan Szlovákia egyik legjobb csapatává vált, az akadémiát és a stadiont tekintve viszont a legjobbnak tartja.

A saját nevelésű játékosokra kitérve elmondta, hogy az a szándékuk, hogy jövőre egy vagy két fiatalt be tudjanak építeni az A csapatba úgy, hogy ne csak a cserepadot koptassák. Viszont komoly munkát kell elvégezniük ahhoz, hogy a legtehetségesebbek közül megállapíthassák, hogy ki az, aki igazán felnőtt a feladathoz. Szerinte Európában minden csapat ezzel a problémával küzd, a több ezer fiatalból csak néhányan kerülnek be a felnőtt csapatba.

Egy nézői kérdésre válaszolva Világi elmondta, hogy a klub korábbi saját nevelésű játékosai azért játszanak többek közt Trencsénben, Rózsahegyen vagy Besztercebányán, mert velük a DAC képtelen lett volna elérni az elmúlt évek eredményeit, az említett csapatok közül pedig egyik sem volt képest ezt hozni. Hozzátette: elindulhatnak azon az úton, hogy a fiatal játékosokat beállítják a csapatba, szerinte viszont kérdés, hogy képesek lesznek-e elérni eredményeket, mint most olyan játékosokkal, akiket külföldről igazoltak.

„Céltudatosan próbáljuk ezeket a tehetséges játékosokat úgy vezeti, hogy ideérjenek a kispadhoz. Itt viszont már az ő elszántságukra és akaratukra van szükség, hogy megtegyék a szükséges lépést“

– mondta Világi felhozva Vitális Milán és Csinger Márk példáját, akiknek Győrben kellett több mint száz meccs ahhoz, hogy fél szezon alatt bekerüljenek a DAC kezdőcsapatába.

Világi arra is kitért, hogy az elmúlt évekhez képest miért csökkent a szurkolók száma, illetve az eufória a klub körül. Szerinte, amikor tíz évvel ezelőtt átvette a klubot, volt egy szurkolótábor, amely segítette a csapatot – örültek a második, illetve harmadik helynek, valamint, hogy hosszú idő után újra nemzetközi kupaszereplés vár a csapatra. Mára viszont emelkedtek az elvárások, egy esetleges harmadik helyet pedig kudarcként élnek meg a szurkolók. Nem érti, hogy sok DAC-szurkoló miért nem jár ki a mérkőzésekre, mivel ő mindig is kijárt, mert számára nemcsak az eredmény volt fontos, hanem az is, hogy együtt legyen olyan emberekkel, akikkel ugyanolyan értékrendet képvisel.

A kifogásolható teljesítménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a nyáron igazolt játékosok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, ezért most újakat hoztak, valamint novemberben edzőt váltott a csapat. Tisztában van vele, hogy a látottak egyelőre nem látványosak, mivel elmondása szerint a vezetőedző még csak most építi fel azt, amit játszani szeretne, de meg van róla győződve, hogy a szezon végére összeáll a koncepció, a nézők pedig élvezni fogják a játékot.

„Hisszük, hogy ez a csapat jó lesz. Most nem vagyunk a legjobb helyzetben, de a csapat és a játékosok minden tőlük telhetőt megtesznek. Jó, hogy ha a csapat körül vannak emóciók, de könnyebb lenne átvészelni ezt az időszakot, ha ezek az emóciók pozitívak lennének. Kitartás és hit kellene abban, hogy sikerül“

– mondta Világi, majd hozzátette: mindenki egy kupagyőztes és bajnok klubnak akar szurkolni, de az élet néha nem tesz az ember kedvére. Elmondása szerint ő is azt hitte, hogyha felépül a stadion és az akadémia, akkor ugyanazzal az elánnal lesznek bajnokok, de be kellett látnia, hogy ez sokkal nehezebb feladat.

A cserélődő játékoskeretet illetően a klubtulajdonos közölte, hogy azok a játékosok, akikkel jobb eredményeket ért el a klub, azért távoztak, mert olyan ajánlatot kaptak máshonnan, amivel a DAC nem vehette fel a versenyt. Ő maga is örülne, ha például Nikola Krstović is még a csapatban lenne és szezononként 18 gólt rúgna, mert akkor megoldódna a problémák 90 százaléka. Csakhogy be kell látnia, hogy egy ilyen szintű támadónak sem az az ambíciója, hogy Rózsahegyen lépjen pályára, amikor meg van rá a lehetősége, hogy a Juventus ellen játszhasson.

Ami pedig az igazolásokat illeti: nagy neveket nehéz Dunaszerdahelyre hozni, mivel szerinte aki nagy név, az nem jön ide. Mint mondja, nehéz olyan támadókat találni, mint Bayo vagy Krstović, de rajtuk is dolgozni kellett – előbbinek nem volt csapata, utóbbit pedig elküldték a klubjától. Bízik benne, hogy előbb-utóbb majd jönnek olyan játékosok az akadémiáról, akik fel lesznek készülve és rúgni fogják a gólokat. Meg van róla győződve, hogy miután befejeződik a jelenlegi csapatépítés, akkor minden poszton több olyan ember is lesz, akire számíthatnak, illetve meglesz az a támadó is, aki majd rúgni fogja a gólokat.

Úgy gondolja, hogy a klub jó úton halad, és ha nem történik majd semmi, ami az egész folyamatot hátráltatná, akkor részesei lesznek a sikernek.

„Kicsit hinni kell, bizakodni és optimistának lenni, mert mindenki ezt akarja. Türelmesen fel kell építenünk mindent, hogy ne csak egyszer legyünk sikeresek, hanem utána már mindig. El kell végezni a munkát ahhoz, hogy olyan stabil lábakon állhassunk, hogy ne csak egy évben, hanem években gondolkodhassunk“

– mondta, majd hozzátette: vannak hosszú távú csodák, ezekhez viszont szilárd alapokra van szükség, és ő hisz abban, hogy efelé haladnak.

Cáfolta azokat a kijelentéseket, hogy a mostani csapat nem érdemli meg, hogy a szurkolók kiüljenek a meccseire. Szerinte a mostani és az elmúlt tíz év csapata is megérdemli, hogy támogassák.

„A srácok azért akarnak a DAC-ban játszani, mert ilyen szurkolótáboruk van. Hogyha ezt elvesszük, akkor mi a francnak csináljuk? Magunkat gyengítjük le. Az, hogy nem vagyunk itt tízezren, elsősorban mindenkinek jó, aki nem DAC-szurkoló“

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy ettől nem lesz sikeresebb és erősebb a csapat.

Végül azt kérte az emberektől, hogy jöjjenek ki szurkolni a meccsekre, mert, ha nem is megy a játék, de legalább van egy szilárd pont az életükben, amibe kapaszkodhatnak

„Nem azért csinálom mindezt, hogy Bajnokok Ligáját nyerjek a csapattal, mert valószínűleg a DAC-cal ezt nem tudjuk megcsinálni. De azt, hogy minden évben 16 meccsen itthon tudunk együtt lenni, azt mindig garantálni tudom“

– zárta a beszélgetést Világi.



(tt)