Niké-szombat, rájátszás, 2. forduló: Néma szurkolás és DAC-győzelem a MOL Arénában (VIDEÓ)

Furcsa kép jellemezte a DAC és a Žilina összecsapását: noha a hivatalos adatok szerint több mint 4 ezren látogattak ki a találkozóra, a nézőtéren síri csend honolt. A hazai közönség a csapat elmúlt hetekben produkált látványosan gyenge teljesítménye ellen tüntetve egyáltalán nem szurkolt a 90 perc során, sőt, a stadion B lelátójának közepét teljesen üresen hagyták.

A hazai csapat tehát a közönség segítsége nélkül volt kénytelen felvenni a kesztyűt a zsolnaiakkal, és noha aktívan kezdett, a vendégek előtt adódott a mérkőzés első komolyabb helyzete. A 12. percben Bile húzott el a bal oldalon, majd két védő között megjátszotta a középen teljesen üresen érkező Jambort. Popović mellett ugyan eltekerte a labdát, de az a kapu mellett is elment. A 20. percben betaláltak a hazaiak, de mint pár pillanattal később kiderült, az öröm korai volt. Koné ugyan élesebb szögből mattolni tudta Belko kapust, de előtte egy lehulló labdát úgy szerzett meg, hogy a könyökét is használta Stojchevskivel szemben. A VAR rövid vizsgálat után úgy állapította meg, hogy a DAC támadójának mozdulata szabálytalan volt. A kezdeti hazai elán után a zsolnaiak vették át a kezdeményezést, de ez tulajdonképpen labdatartásban és néhány sikertelen próbálkozásban merült ki. A sárga-kékek ellentámadásokból próbáltak veszélyeztetni. A 27. percben Andzouana kapott remek labdát Herctől, de a hazaiak csapatkapitánya nem tudta elpörgeti a kimozduló Belko fölött. Nem sokkal később Trusa durrantott élesebb szögből a zsolnai kapu fölé, két csapattársa hiába kérte középen a labdát. Az első játékrész hajrájában egyértelműen a vendégek domináltak, de próbálkozásaikat rendre blokkolni tudták a hazaiak – ebből legfőképpen Csinger vette ki a részét.

Alig kezdődött el a második félidő, máris betalált a Žilina: egy tetszetős akció során kisakkozták a hazaiak védelmét a vendégek, Iľko pedig az üres kapuba vágta a labdát. A partjelző ugyan azonnal lest jelzett, de még a VAR is megvizsgálta az esetet, és úgy ítélte meg, hogy valóban lesállás előzte meg a gólt, így maradt a 0:0. Néhány perccel később a túloldalon viszont érvényes találat született. Vitális szöglete után Trusa csúsztatta meg a labdát, a hosszú oldalon érkező Brunetti pedig a földbe fejelte. Belko a felpattanó lasztit hatalmasat vetődve igyekezett kikanalazni, de már csak a gólvonalon túlról tudta megtenni. Ugyan ezt a szituációt is hosszú perceken át vizsgálta a VAR, valamint a játékvezetőt is lehívták a pálya szélére, hogy a saját szemével nézze vissza a történteket, de végül megadták a találatot. A hazaiak öröme viszont nem tartott sokáig: Minárik a tizenhatos határáról jobb külsővel tekert a rövid alsóba, Popović hiába nyújtózkodott. Az egyenlítés után is inkább a Žilina volt a kezdeményezőbb, a DAC pedig ellentámadásokból próbált veszélyeztetni. A 77. percben egy ilyen alkalom során sikerült is újabb gólt szereznie. Gidi vesztette el a labdát a középpályán, Gouré megindult vele, majd jó ütemben kiugratta két védő között Trusát, aki a kimozduló Belkóval szemben nem hibázott. A hajrában a zsolnaiak nem tudtak komolyabb nyomást gyakorolni a hazai csapatra, még a kilencperces hosszabbítás sem segített rajtuk, így a DAC három nyeretlen mérkőzés után tudott újra győzni a bajnokságban.

A felsőház másik mérkőzésén a Podbrezová hazai környezetben maradt alul a Ružomberokkal szemben. A gól nélkül első félidőt követően a vendégek a fordulást követően Hladík és Boďa jóvoltából öt perc alatt kétszer is lecsaptak, ez pedig elégnek bizonyult a három pont begyűjtéséhez.

Az alsóházban a Banská Bystrica csak gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Zlaté Moravcével, ezt viszont nem tudta kihasználni a Trenčín. A vendég Skalica Matejov és Černek találatával már félórányi játék után kétgólos előnyre tett szert, és ugyan Gajdoš nem sokkal később szépíteni tudott, Morong még a szünet előtt újabb gólt szerzett a vendégeknek. Mint kiderült, ez volt a mérkőzés utolsó találata.



A szombati mérkőzések:

Felsőház:

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 53. Brunetti, 77. Trusa – 63. Minárik

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 0:2 (0:0)

Gólszerzők: 61. Hladík, 66. Boďa



Alsóház:

MFK Dukla Banská Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

AS Trenčín – MFK Skalica 1:3 (1:3)

Gólszerzők: 39. Gajdoš – 13. Matejov, 31. Černek, 45+1. Morong



A pénteki eredmény:

Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – FC Košice 1:0 (1:0)

Gólszerző: 7. Danko

Piros lap: 32. Figueiredo (KOS)



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 17. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (17:30)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól



(tt)