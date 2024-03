A Manchester City és a Barcelona ellen is játszott a DAC új igazolása

Pape Cheikh Diop lett a DAC játékoskeretének legújabb tagja. A tapasztalt, 26 éves középpályás a szezon végéig szóló kontraktust írt alá, amely további kétévnyi opciót is tartalmaz. Szabadügynökként érkezik, akik számára március 15-ig lehetséges az átigazolás.

Pape Cheikh Diop Gueye Szenegálban született, de édesapja hazájában, Spanyolországban nőtt fel. A pályafutása kezdetén olyan kisebb klubokban futballozott, mint a CI Amistad vagy az Atlético Coruña Montañeros, majd 2013 elején a Celta Vigo akadémiájára került. Az ifjúsági korosztályos válogatottakban Spanyolországot képviselte, az U19-es csapattal 2015 nyarán Európa-bajnok lett. A torna idején mindössze 17 éves volt, ám öt mérkőzésből négyen is pályára lépett. A felnőttek között Szenegálra esett a választása, 2020-ban és 2021-ben három találkozón viselte az afrikai ország mezét.

2017 augusztusában 10 millió euróért az Olympique Lyon vásárolta meg a játékjogát. Az elkövetkező öt esztendő során vendégjátékok keretében a Celta és a Dijon csapatainál is megfordult. 2022 nyarán a Arisz Szalonikihez távozott, 2023 tavaszát az Elchénél töltötte, ősszel pedig Katarban volt, ahol azonban adminisztratív okok miatt végül nem léphetett pályára.

A spanyol, francia és a görög élvonalban összesen csaknem száz találkozót abszolvált, a 2018/19-es szezonban a Lyon színeiben a Bajnokok Ligájában szerepelhetett, többek között a Manchester City vagy a Barcelona ellen is lehetőséget kapott.

„Tavaly Tintín Márquez vezetőedző Katarba hívott, ahol az élvonalbeli Al-Wakrah trénere volt. Az ottani szövetség nem adta meg számomra a játékengedélyt és mivel Márquezt decemberben kinevezték a katari válogatott élére, új állomáshely után néztem. Xisco Muñoz felhívott, én pedig igent mondtam a DAC megkeresésére. Egy komoly ambíciókkal és minőségi kerettel rendelkező csapathoz érkezem, bízom benne, hogy segíthetek elérni a kitűzött célokat. Szeretném megmutatni, hogy visszatértem és hogy képes vagyok ugyanazon a szinten futballozni, mint a múltban. Úgy gondolom, érett futballista vált belőlem, aki igyekszik a csapat és a társai segítségére lenni, hogy nap mint nap, minden egyes meccsel javulhassanak” – jelentette ki a szerződése aláírását követően Pape Cheikh Diop, az 5-ös számú mez friss tulajdonosa.

„Pape szabadon igazolható volt. A játékunk több eleme is komoly fejlődést igényel, az egyik ilyen a középpályán keresztül való támadásépítés és a labdatartási képesség, hogy jobban domináljunk és magasabban futballozhassunk. Bízunk benne, hogy Pape a képességeivel az együttesünk segítségére lesz. A nyáron képesek leszünk kiértékelni az együttműködésünket, mivel további kétéves opcióval is rendelkezünk a játékost illetően. Pape a középpálya szívében több pozícióban is megfordult, aminek köszönhetően új lehetőségekkel bővült a csapatösszetétel. Üdvözlöm a DAC-nál és sok sikert kívánok neki” – nyilatkozta a klub ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.



(dac1904.sk)