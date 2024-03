Niké-liga, 22. forduló: A célt teljesítette a DAC, a többi felejthető (VIDEÓ)

A sárga-kékek annak tudatában léptek pályára, hogy a többi eredménytől függetlenül már a döntetlen is elég számukra ahhoz, hogy a felsőházban zárják az alapszakaszt. Ehhez képest már a 6. percben hátrányba kerültek: Ďatko kapta a labdát a tizenhatoson belül, majd balról, az alapvonalról visszatette az üresen hagyott Sauernek, ő pedig a kapuba lőtt. Perceken belül válaszolhatott volna a DAC, Ramadan szabadrúgása viszont a kapu fölé ment. A DAC mintha megszeppent volna a bekapott góltól, a védelem gyakran nem volt a helyzet magaslatán, különösen a jobb oldal működött átjáróházként, a zsolnaiak rendre erre vezették támadásaikat. Az első negyedórában többször is növelhette volna előnyét a Žilina, de előbb Sauer lőtt a kapu mellé, majd Bile fejese nem talált célt, végül pedig ismét Sauer volt pontatlan. A dunaszerdahelyiek olykor tanácstalanul tekintgettek körbe, nem tudták kinek játszani a labdát, míg a vendégek magas letámadással igyekeztek zavart okozni. Félórányi játék után ismét a bal oldalon vezettek támadást a zsolnaiak, Gidinek tették vissza középen, ő viszont sután ért bele, így Popovićnak nem okozott gondot hárítani. Két perccel később Kacharaba hibáját követően üres területen indíthatott támadást a Žilina, Jambor pedig passz helyet a lövést választotta. A DAC kapusa ezt is hárítani tudta. Röviddel a szünet előtt a semmiből érkezhetett volna a hazai egyenlítés: Yapi jobbról adta be a labdát középre, Ramadan pedig egyből kapura is tűzte. Belaník csak kiütni tudta az érkező Gavrić elé, aki sietségében csúnyán a kapu fölé durrantotta.

A második félidőre már kissé összeszedettebben jött ki a DAC, ennek ellenére a zsolnaiak veszélyeztettek először – Jambor ziccerben lőtt fölé. Ami az első félidő vége előtt nem jött össze a hazaiaknak, az a második elején már sikerült. A csereként beállt Jürgens adta le a labdát Ramadannak, aki tolt egyet rajta középre, majd a hosszú alsót vette célba. A labda pattant egyet a talajon, ez pedig meglepte Belko kapust, aki így mellényúlt, a laszti pedig a hálóban kötött ki. A zsolnaiak rövid időn belül ismét elrontották volna a dunaszerdahelyiek kedvét, Popović viszont hárítani tudta Iľko löketét. A 72. percben közelről végezhettek el szabadrúgást a vendégek, a sárga-kékek hálóőre viszont tette a dolgát Javorček lövésénél. Öt percre rá Gruskowski bombája ment a kapu fölé. A hajrában hatalmas ziccert hagytak ki a vendégek: Javorček tette középre a labdát, a becsúszva érkező Sauer pedig centikkel maradt le róla a kapu torkában. Ahogy egyre közeledett a mérkőzés vége, jól láthatóan a csapatok kezdtek beletörődni a döntetlenbe, így az utolsó percekben már nem is erőltették különösebben a támadásokat.

A DAC a döntetlennel biztosította helyét a felsőházban, a rájátszást a negyedik helyről kezdi meg.

Drámai csata folyt a fennmaradó felsőházbeli helyekért, és végül a forduló előtt még a 8. helyen álló rózsahegyiek örülhettek. Az MFK az 5. Podbrezovát fogadta, amelynek szintén nem volt mindegy, hogy milyen eredményt ér el szombaton. A Ružomberok a 21. percben Chrien fejesével szerzett vezetést. Sokáig maradt az egygólos különbség, majd a hajrában ismét felpörögtek az események. A 78. percben Mrva kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, majd az ezt követően megítélt szabadrúgásból betaláltak a hazaiak – a gólszerző Selecký volt. A végén a Podbrezová erejéből már csak a szépítésre futotta. A Ružomberok sorozatban negyedik mérkőzését nyerte meg a bajnokságban, a többi csapat botlásának köszönhetően pedig feljött a 6. helyre és bejutott a felsőházba. A Podbrezová a vereség ellenére az ötödik helyen zárja az alapszakaszt.

A Trenčínnek és a Banská Bystricának is nyernie kellett volna ahhoz, hogy a rájátszást a felsőházban tölthessék. Ehhez képest a Trenčín csak gól nélküli döntetlent ért el a Skalica otthonában. A besztercebányaiak közel voltak a sikerhez a Košice vendéglátójaként: a katonacsapat Rymarenko jóvoltából már a 4. percben előnybe került. Úgy tűnt, összejöhet a Duklának a helyezés a felső hatosban, a hajrában viszont a kassaiak Qose góljával egyenlítettek, ezzel megfosztották ellenfelüket a felsőháztól.

A Slovan Bratislava nyerte meg a Spartak Trnava elleni derbit. A pozsonyiak negyedórányi játék után Weiss góljával szereztek vezetést, majd a végén Zmrhal állította be a 2:0-s végeredményt. A nagyszombatiak harmadik tavaszi mérkőzésüket veszítették el a négyből, a fővárosiak pedig 16 pontra növelték előnyüket a tabellán.

Az alapszakasz utolsó fordulójáig kellett várni arra, hogy a Michalovce megszerezze szezonbeli első győzelmét, amely a sereghajtó és még mindig nyeretlen Zlaté Moravce együttesét fogadta. Pedig másként indult a találkozó, ugyanis a 20. percben Jinjolava góljával az aranyosmarótiak szereztek vezetést. A hazaiak viszont még a szünet előtt a veterán Žofčák által egyenlíteni tudtak. A fordulást követően Marcin az eredményt is megfordította, majd a DAC-tól kölcsönkapott Niarchos növelte a Michalovce előnyét. A 4:1-es végeredményt van Kessel állította be. A hajrában még emberhátrányba kerültek a hazaiak, de ez már nem osztott, nem szorzott.



Eredmények:

FC DAC 1904 – MŠK Žilina 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 56. Ramadan – 6. Sauer

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 21. Chrien, 81. Selecký – 90. Bartoš

Piros lap: 78. Mrva (POD)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (1:1)

Gólszerzők: 43. Žofčák, 57. Marcin, 64. Niarchos, 75. van Kessel – 20. Jinjolava

Piros lap: 88. Volanakis (MIC)

MFK Skalica – AS Trenčín 0:0

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 16. Weiss, 90. Zmrhal

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice 1:1 (1:0)

Gólszerzők: 4. Rymarenko – 82. Qose



Az alapszakasz végeredménye:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 7 gól

Medved (Košice) – 7 gól

Tolić (Slovan) – 7 gól

(tt)