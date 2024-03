DAC-Žilina – Muñoz: "Nem egyszerű muszájból jól játszani"

Xisco Muñoz (DAC): "Örülök és elégedett vagyok. Amikor ide kerültem, nyolc mérkőzés várt még ránk az alapszakaszból, ebből öt vagy hat a tabella első felében tanyázó csapatok ellen. Minimális volt a hibalehetőség, amit megengedhettünk magunknak. Tudatosítjuk, hogy sok dologban még javulnunk kell. Ezt a mögöttünk álló nehéz hét is igazolja. Hatalmas volt a nyomás a csapaton. A felkészülés során igyekeztünk ezzel is foglalkozni. De nézzük csak meg, milyen eredmény született a többi stadionban. Ez is alátámasztja, hogy nem egyszerű muszájból jól játszani. Úgy, ha csak a győzelem jelenti a biztos részvételt a felsőházban. Az első félidőben nyújtott teljesítményünk az egyik leggyengébb volt, de a második játékrészben a fiúk erőre kaptak. Igyekeztek változtatni az eredményen. Néhány helyzetünk is volt, és már sokkal inkább azt játszottuk, amit gyakoroltunk az edzéseken. Nehéz hét van mögöttünk, amiben a kupakiesés sem volt segítségünkre. Nagyon kemény munka vár ránk, de köszönöm a fiúknak, mert a maguk módján elbírták a nyomást. Ne feledjük, hogy hat nap alatt három fontos meccset játszottunk. Szerdán a kupában nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, de ráfizettünk a kihagyott helyzetekre, és végül kikaptunk. Ma bejutottunk az első hatba. Amikor idekerültem, ez komoly feladatnak tűnt, de sikerült, a negyedik helyen zártuk az alapszakaszt. A nyolcból csak egyetlen egy meccsen szenvedtünk vereséget, a Slovan otthonában, ahonnan senkinek sem könnyű pontot rabolni. Ahol most tartunk, az a körülöttünk levő emberek remek munkájának és a játékosoknak köszönhető, akik nap mint nap keményen dolgoznak."

Jaroslav Hynek (Žilina): "Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk ma egy nagyszerű pályán. Úgy érzem, a legjobb meccset játszottuk a keret megfiatalítása óta. Meg kell dicsérnem a játékosokat a teljesítményükért. Amit látni szerettünk volna, azt elértük. Már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, de nem tettük. Az ellenfél egyenlítő gólja után is megvolt az esélyünk a győzelemre, de nem voltunk elég hatékonyak. A pályán nyújtott teljesítményünkkel azonban elégedett vagyok."

