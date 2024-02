Slovnaft Cup: Popović és Goure játéka még kérdéses, kéréssel fordult a szurkolókhoz a DAC vezetőedzője

A DAC a 2. fordulóban kezdte meg szereplését a hazai kupasorozatban és eddig négy alacsonyabb osztályú ellenfelet búcsúztatott, majd bejutott a legjobb nyolcba. A negyeddöntő sorsolása az MFK Ružomberok csapatát jelölte ki ellenfélként, az összecsapást a MOL Arénában rendezik.

A dunaszerdahelyiek 2020. június 17-e után, tehát 1352 nap után lépnek újra odahaza pályára a Slovnaft Cup keretén belül, amikor is a MOL Arénában szintén a Ružomberokot fogadták. Akkor az elődöntő első felvonásán 1:1-es döntetlen született, a visszavágón 3:0-ra győzött az ellenfél és bemasírozott a fináléba.

Azóta egyszer sem jutottak ennyire messze: a 2020/21-es kiírásban a negyeddöntőben, majd a 3., azt követően pedig a 4. fordulóban búcsúzott a DAC.

A Slovnaft Cup jelenlegi lebonyolítási rendjének bevezetése (a 2014/15-ös szezontól) óta a holnapi lesz a sárga-kékek 46. kupamérkőzése, ám mindössze a nyolcadik odahaza.

„A klub számára a jelenlegi idény nagy kihívása a kupa. Egy mérkőzésen dől el az elődöntőbe való bejutás, nekünk pedig otthon van esélyünk megküzdeni érte. Ezért szeretném megkérni a szurkolókat, hogy a lehető legnagyobb számban látogassanak ki a stadionba és segítsék a csapatot. A meccsen nehezebb és jobb pillanatok is jöhetnek, de meggyőződésem, hogy a lelátók támogatásával sokkal erősebbek leszünk. Mindegyik játékos tisztában van vele, milyen feladat előtt állunk. Fontos lesz kiélvezni az összecsapást, elengedni a ránk nehezedő nyomást, de ugyanakkor felkészültnek lenni erre a pillanatra és küzdeni” – állapította meg Xisco Muñoz vezetőedző.

Lényegében az egész játékoskeret a szakvezetők rendelkezésére áll. „Holnap meglátjuk, hogy Goure a betegsége, Popović pedig a vasárnapi fejsérülése után rendben lesz-e. Rajtuk kívül mindenki felkészült, ki jobban, ki nem annyira, de bízom benne, hogy sikerül összeállítani a megfelelő kezdőcsapatot és egy szép estét élünk át a szurkolóinkkal közösen” – tette hozzá a DAC 43 esztendős spanyol trénere.

Történelem

A DAC eddig háromszor jutott be a Szlovák Kupa döntőjébe: 1987-ben rögtön az első alkalommal győzelemre is váltották a részvételt, majd a már nem létező Csehszlovák Kupát is elhódították. 1993-ban és 1995-ben büntetőpárbajban alulmaradtak a fináléban.

Az említett három alkalmon kívül az 1991/92-es, 1993/94-es, a 2009/10-es, a 2014/15-ös és a 2019/20-as kiírásban is bejutott a DAC az elődöntőbe. A holnapi esetleges továbbjutás esetén tehát kilencedik alkalommal jutna be a legjobb négy közé.

A hazai kupasorozat keretén belül mindössze egyszer mérkőztek a Ružomberokkal, mégpedig a fentebb már említett 2019/20-as idényben. A bajnokságban a két csapat egymás elleni találkozói az 1997/98-as szezontól íródnak és jelenleg ekképpen néz ki a mérleg: 12-20-17, 49:56-os gólaránnyal (a DAC szemszögéből).

A Ružomberok szintén egyszer nyerte meg a hazai kupasorozatot, konkrétan a százéves évfordulójuk alkalmával 2006-ban, amikor is az eddigi egyetlen bajnoki címét is ünnepelhette.

A jelenlegi 2023/24-es idényben két kiegyenlített meccset vívott a DAC a Ružomberok ellen. Augusztusban 1:1-es döntetlen született Liptón, november közepén pedig ugyanilyen végeredményt láthatott a MOL Aréna közönsége is.

A szurkolói útmutatót és a belépőjegyekről szóló információkat itt olvashatják.

Hogyan jutottak idáig?

DAC:

2. forduló: ŠK 1923 Gabčíkovo (IV. liga) - DAC 1:5 (0:3)

Gólszerzők: 78. Nikulin - 4. Ramadan, 14. Trusa, 30. Ramadan (11m), 51. Ramadan, 90. Isakov (öngól)

3. forduló: TJ Horné Saliby (VI. liga) - DAC 0:4 (0:2)

Gólszerzők: 8. Risvanis, 20. Ramadan, 89. Herc, 90. Romero

4. forduló: MFK Snina (III. liga) - DAC 1:6 (1:2)

Gólszerzők: 1. Marquinho - 34. Čermák, 40. Risvanis, 48. Goure, 53. Čermák, 62. Herc, 71. Barišić

Nyolcaddöntő: FK Spišská Nová Ves (II. liga) - DAC 0:3 (0:0)

Gólszerzők: 55. Goure, 65. Čermák, 78. Trusa

Ružomberok:

2. forduló: ŠK Dynamo Diviaky (V. liga) - Ružomberok 0:4 (0:2)

Gólszerzők: 7. Gerec, 35. Bobček, 59. Múdry, 69. Tučný

3. forduló: TJ Sokol Zubrohlava (IV. liga) - Ružomberok 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 15. Šefčík, 25. Šefčík, 90. Luterán

4. forduló: Ružomberok - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (II. liga) 1:1 (1:0), na penalty/büntetőkkel 4:3

Gólszerző: 21. Hladík

Nyolcaddöntő: Ružomberok - FK Pohronie (II. liga) 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 45. Boďa, 90. Šefčík

A Slovnaft Cup negyeddöntőjének DAC 1904 – MFK Ružomberok mérkőzését 2024. február 28-án, szerdán 17:30 órai kezdettel rendezik, játékvezetők Dohál - Ferenc, Vitko.

A Slovnaft Cup versenykiírása alapján egészen a negyeddöntőkig egy mérkőzésen dől el a továbbjutó kiléte. Döntetlen eredmény esetén nincs hosszabbítás, rögtön tizenegyespárbaj következik.



