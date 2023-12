Niké-szombat, 18. forduló: Kilenc meccs után kapott ki a Žilina, négy csapat is 29 pontos

A második helyen álló zsolnaiak sorozatban kilenc bajnokin maradtak veretlenek, és nem titkolt céljuk volt, hogy a téli szünet előtt a tízediket is behúzzák. Ennek megfelelően a második játékrész elején Minárik révén meg is szerezték a vezetést Besztercebányán. A hazaiaknak viszont tíz perc sem kellett az egyenlítéshez – Rymarenko büntetője ugyan még kimaradt, viszont egy szögletet követően Hlinka fejjel már betalált. A Duklának az állást is sikerült megfordítania. A 77. percben Polievkát hagyták üresen a zsolnai tizenhatosban, ez pedig nagy hibának bioznyult – 2:1. Sínen voltak a besztercebányaiak, olyannyira, hogy a fordítást követően a csereként beállt Depetrisnek köszönhetően harmadszor is betaláltak, ezzel kialakítva a végeredményt.

A zsolnaiak tehát kilenc veretlenül megvívott találkozó után szenvedtek vereséget, a trencséniek viszont nyolc nyeretlen bajnoki után tudtak újra győzni. A szenvedő fél a sereghajtó Zlaté Moravce volt, amely már az ötödik percben kapitulált – Soares fejjel volt eredményes. Félórányi játék után már 2:0 volt az állás, az aranyosmaróti Nagyról ugyanis a saját kapujába pattant a labda. A fordulást követően a hazaiak még kétszer betaláltak Kozlovský és Kupusović révén, így nem is volt kérdés, hogy a három pont Trencsénben marad. A ViOn erejéből már csak a szépítésre futotta.

A játéknap harmadik mérkőzésén kétgólos előnyt bukott el a Ružomberok Kassán. A vendégek Malý és Lavrinčík találatával már az 55. percben két góllal vezettek, csakhogy a kassaiak Medved duplájával két perc alatt egyenlítettek. A mérkőzés végül pontosztozkodással ért véget.

Mivel a Trenčín és a Banská Bystrica is győzni tudott, az a helyzet alakult ki a tabellán, hogy négy csapat is 29 ponttal áll. Közülük a DAC-nak a legjobb a gólaránya, amely így a negyedik helyen állhat, de vasárnap még vár rá egy mérkőzés Pozsonyban. A forduló előtt még közvetlenül a dobogó alatt álló Podbrezová egészen a hetedik helyre csúszott vissza.



A szombati eredmények:

MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina 3:1 (0:0)

Gólszerzők: 67. Hlinka, 77. Polievka, 83. Depetris – 58. Minárik

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (2:0)

Gólszerzők: 5. Soares, 33. R. Nagy (öngól), 56. Kozlovský, 68. Kupusović – 76. Čerepkai

FC Košice – MFK Ružomberok 2:2 (0:1)

Gólszerzők: 62., 63. Medved – 13. Malý, 55. Lavrinčík



A pénteki eredmény:

MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0)

Gólszerzők: 17. Alves, 36. Smékal, 74. Morong

Piros lapok: 15. Oravec (POD), 67. Grešák (POD)



A forduló további programja:

December 17. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 10 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Barseghyan (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Marcin (Michalovce) – 6 gól

Blahút (Podbrezová) – 6 gól

Kupusović (Trenčín) – 6 gól



(tt)