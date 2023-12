Niké Liga, 16. forduló: A kötelező győzelem után keményebb falat következik

Győzelemmel mutatkozott be a DAC kispadján az új vezetőedző, Xisco Muñoz: a sárga-kékek egy hete sima 3:0-s sikert arattak a sereghajtó Zlaté Moravce vendéglátójaként. A csapat mondhatni kötelező győzelmet húzott be, az elkövetkezőkben viszont már keményebb falatok következnek. A 2023-as évben még két idegenbeli és egy hazai bajnoki vár a dunaszerdahelyiekre, az előttünk álló hétvégén pedig egyik üldözőjük, a Banská Bystrica otthonába látogatnak.

A tavalyi újonc már az előző szezonban is megmutatta, hogy friss feljutás ide vagy oda, bizony számolni kell velük a bajnokságban. Az aktuális idényt ugyan egy Podbrezová elleni 1:4-gyel kezdték, ám a második fordulóban elért 2:2-es döntetlen szárnyakat adott a besztercebányaiaknak. Sorozatban hét bajnokin maradtak veretlenek, és ott sündörögtek a dobogó tájékán. Viszont mint minden sorozat, ez is véget ért: a bajnokságban az elkövetkező öt meccsükből csak egyet tudtak megnyerni, ráadásul a kupából is sikerült kiesniük a Pohronie ellenében. A jelek szerint most kezdenek kilábalni a gödörből, ugyanis legutóbbi két bajnokijukat megnyerték, ezeken pedig összesen hat gólt szereztek. Jelenleg 25 ponttal a 6. helyen állnak. A katonacsapat kiemelkedő eredményeiben nagy részt vállal a DAC két korábbi labdarúgója: Róbert Polievka az idei szezonban már 9 gólnál és 6 gólpassznál jár, míg Martin Rymarenko mérlege 7 gól és 3 assziszt.

Amióta 2022-ben a besztercebányaiak feljutottak az élvonalba, ötször találkoztak a dunaszerdahelyiekkel. Az előző idényben mindannyiszor a sárga-kékek hagyták el győztesen a pályát, az aktuális szezon 5. fordulójában viszont a Dukla győzni tudott a MOL Arénában. Az első félidő végén Polievka büntetőt hibázott, majd a fordulást követően a hazaiak Gavrić révén megszerezték a vezetést. A sárga-kékek öröme viszont nem tartott sokáig, ugyanis Rymarenko és Polievka találatával fordítani tudtak a besztercebányaiak, és végül el is vitték a három pontot Dunaszerdahelyről.

Tehát amellett, hogy a DAC-nak van miért visszavágnia, abból a szempontból is fontos lenne győznie, hogy tartsa a lépést az élbollyal, míg a közvetlen üldözőkkel szemben tovább növelhetné előnyét. A negyedik helyen álló dunaszerdahelyiek és a hetedik Trenčín között mindössze két pont a különbség, így egy forduló alatt is nagyot változhat a felállás a középmezőnyben.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

A Slovan hétközben továbbjutást ünnepelhetett a Konferencia Ligában, így a pozsonyiak egy év után ismét készülhetnek a nemzetközi kupatavaszra. A bajnokságban tízmeccses győzelmi szériát húznak, a Ružomberok ellen pedig tovább növelhetik impozáns szériájukat.

A nagyszombatiak már nem ilyen szerencsések a Konferencia Liga csoportkörében, a bajnokságban viszont a harmadik helyen tanyáznak, és lőtávolságon belül vannak a második zsolnaiakkal szemben. Hétvégén a Skalicát látják vendégül, amelynek két vállra fektetése nem jelenthet gondot.

A zsolnaiak ugyancsak kötelező győzelemért utaznak a sereghajtó Zlaté Moravce otthonába, a korábbi listavezető Trenčín pedig a Podbrezová vendéglátójaként igyekszik visszanyerni régi formáját. Az újonc Košice legutóbbi tíz mérkőzését elveszítette a Niké Ligában, míg a Michalovce, akárcsak a ViOn, még nem tudott nyerni a bajnokság idei kiírásában. Nagy eséllyel megszakad valamelyik rossz széria a két csapat egymás elleni összecsapásán.



Az alapszakasz 16. fordulójának programja:

December 1. (péntek)

FC Košice – MFK Zemplín Michalovce (17:30)



December 2. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina (15:00)

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová (15:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 (15:00)



December 3. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – MFK Skalica (15:00)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 8 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól

Barseghyan (Slovan) – 6 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól



(tt)