DAC – "A srácok azonnal jelezték, hogy mibe is fog kerülni a gólom" – Vitális Milán első találatát szerezte tétmeccsen

„Sokszor mondták már, hogy a tizenhatosban ne passzoljak, vállaljam el a lövést. Így is tettem és megjött az első DAC-beli gólom.” Vitális Milán legutóbb a Rapid Wien elleni edzőmeccsen talált be, tétmeccsen először a DAC színeiben.

„Mondhatjuk, hogy jól indult az új vezetőedző alatti pályafutásom, hiszen a kezdőcsapat tagja voltam és gólt is lőttem. Jó bemutatkozás volt, de szeretnék még többször betalálni. Végre megjött az első gól, viszont taktikailag is szeretném elsajátítani az edző által kérteket. Voltak hiányosságok, de azon leszek, hogy ezeken javítsak” – mondta a szombati DAC-ViOn (3:0) ligameccs után Vitális Milán, aki a 39. percben megszerezte a vezető találatot.

A 21 éves középpályás első gólját lőtte tétmeccsen a DAC színeiben. „Pinto bedobásából kaptam meg a labdát. Láttam, hogy az ellenfél jön felém, igyekeztem megtéveszteni és beindulni mögé. Ez sikerült is és eldöntöttem, hogy egyből kapura lövöm a labdát, hiszen sokszor mondták már, hogy a tizenhatosban ne passzoljak, vállaljam el a lövést. Így is tettem és megjött az első DAC-beli találatom. A srácok azonnal jelezték, hogy mibe is fog kerülni az első gólom. Számítottam rá, de zseniális érzés volt. Biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb jönni fog. A gólt a családomnak és Istennek ajánlom.”

Vitális Milán lett 196. játékos (és 11. magyar), aki DAC-mezben gólt szerzett az élvonalban. Mint később kiderült, ez volt a szombati bajnoki győztes találata. Sikeres volt tehát Xisco Muňoz bemutatkozása a kispadunkon. „Az új és a régi vezetőedző stílusa között nincs nagy eltérés, hasonló futballt szeretnénk játszani, de természetesen idő kell minden részlet megismeréséhez. Az új edző még csak ismerkedik velünk. Elsősorban azt kérte, hogy a vonalak között vegyük át a labdát és induljunk be a belső védők között. Ezt nem is csináltuk rosszul, bár van mit javítani rajta, de az elkövetkező hetekben biztosan sokat fogjuk gyakorolni. Az első félidőben irányítottuk a mérkőzést, helyzeteket is kialakítottunk. Nehezen, de beindult a gólgyártás, kétszer is eredményesek voltunk. A második játékrész eléggé nehézkes volt, de szerintem ez kívülről is látszódott, viszont a harmadik gól végleg megnyugtatott minket. Elégedettek vagyunk, de van bőven javítanivaló. Nem mondanám, hogy elfáradtunk a második negyvenöt percre, inkább úgy fogalmaznék, taktikailag nem tudtuk végrehajtani az edzői stáb által kérteket, viszont egy hét alatt ezt nem lehet begyakorolni. Ha ez meglesz, akkor remélhetőleg még simábbak lesznek a meccsek” – összegzett a nyíregyházi származású labdarúgó, a magyar U21-es válogatott tagja.



