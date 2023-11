DAC-ViON – Muñoz: "3-4 lépéssel vagyunk lemaradva attól a szinttől, ahová szeretnénk eljutni"

Xisco Muñoz (DAC): "Mindenekelőtt nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 4-5 napban segítette a munkánkat. Mindenki igyekezett maximumot nyújtani, sok olyan információt is kaptam, melyek segítettek a mérkőzésre való felkészülésben. Jó meccs volt, amelyen néha voltak olyan elemek, amiket örömmel láttam, ugyanakkor olyanok is, amiknek kevésbe örülhetünk. Több dologban kell javulnunk. Az eredmény tekintetében azonban jól sikerült a bemutatkozás, de továbbra is keményen kell dolgoznunk. Nagyon fontos három pontot szereztünk, és a fociban mindig az eredmény számít. Jelenleg 3-4 lépéssel vagyunk lemaradva attól a szinttől, ahová szeretnénk eljutni. Ha arányaiban kell ezt meghatározni, akkor mintegy 50 százalékon vagyunk."

Michal Hipp (Zlaté Moravce): „Az eredmény számunkra lesújtó. A hazaiak győzelme ugyanakkor megérdemelt, hiszen a focit gólokra játszák. Két-három szakaszra lehet osztani a mérkőzést. A 39. percig sikerült feltartóztatnunk a hazaiakat, nem engedtük őket komolyabb helyzetbe. Nekünk azonban volt két-három blokkolt lövésünk. Ami viszont bosszant, hogy bedobásból kaptuk a gólt. Ez nem fordulhat elő. Az első találat töréspontnak bizonyult. Majd jött egy újabb egyéni hiba utáni gól, a hazaiak pedig kényelmes előnyhöz jutottak. Az öltözőben arra buzdítottam a fiúkat, hogy ne tegyék le a fegyvert. Az első 20-25 percben jól is játszottunk. Gólhelyzeteink voltak, a kapufát is eltaláltuk. Sluka és Hodúr előtt is ott volt a lehetőség, Nagy fejesét is megemlíthetjük. Aztán jött az újabb hazai gól, lehet, hogy les volt, lehet, hogy nem. A találkozót azonban szerintem az első gól döntötte el. Játszhatunk szemre tetszetős játékot, de a futballban a gólok döntenek, és a tabellán elfoglalt helyünk sokat elárul.”

(fcdac.sk/parameter)