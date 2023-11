Furcsára sikeredett Guľa utolsó napja a DAC-nál – elárulta, szerinte mikor következett be a törés

Guľa elmondása szerint érezhető volt a légkörből, hogy a sikertelen szezonrajtot követően folyamatos győzelmeket vártak az együttestől, és noha fizikailag, taktikailag és csapat szinten is kezdték elérni a kívánt szintet, csupán döntetlent játszottak a Ružomberok ellen. Mint mondja, a zsolnai 1:5 után azt mondták, hogy a következő válogatott szünetig mind az öt tétmérkőzésüket meg kell nyerniük – hármat a bajnokságban, kettőt pedig a kupában. Elmondása szerint erre nem ultimátumként tekintett, hanem a klub céljaként.

A szlovák mester az eredményességben látja a töréspontot, ugyanis szerinte a hozzáállás, a beleadás, a fejlesztés és a folyamat tekintetében semmit sem változtattak. Ugyanolyan erőbedobással dolgoztak, mint amikor a Slovan ellen harcoltak a bajnoki címért. Nagy csalódásként élték meg a korai búcsút az EKL-selejtezőjében, ugyanakkor úgy véli, hogy ilyesmi megesik. Úgy érzi, hogy itt kezdett átbillenni a mérleg nyelve, amire aztán rátett még egy lapáttal a besztercebányaiak elleni hazai vereség. Guľa személyesen a Michalovce (0:0) és a Ružomberok (1:1) elleni pontvesztést is sajnálja, ugyanis meglátása szerint jó teljesítményt nyújtottak, csupán a helyzeteket nem sikerült értékesíteni.

Azt is elmondta, hogyan közölték vele, hogy távoznia kell a klubtól. Pénteken reggel találkozott Világi Oszkár klubtulajdonossal, aki elmondta neki, hogy más úton szeretnének tovább haladni. Beszélgetésüket korrektnek és tiszteletteljesnek ítélte meg Guľa, aki nem érezte szükségét, hogy ellenvéleményt mondjon. Csapatjátékosnak tartja magát, így elfogadta a döntést. Kezet ráztak, majd sok sikerült kívántak egymásnak. Ezután paradox módon még levezényelte az aznapi edzést, mivel rajta és a hozzá közel állókon kívül senki más nem tudott a menesztéséről. Ezt követően Jan Van Daele, a klub ügyvezető igazgatója az öltözőben is bejelentette, hogy Guľa távozik a csapattól. Miután megjelent a hír a távozásáról, előbb lánya, majd Nikola Krstović is felhívta.

A DAC-nál elértek közül azt tartja a legfontosabbnak, hogy versenyképesek voltak, ugyanis az első szezonjában alaposan megnehezítették a Slovan dolgát a bajnokságban. Annak is örül, hogy Škriniar, Hancko és Bénes után újabb játékos került a keze alól valamelyik elitligába.

A jövőjét illetően elmondta, hogy ugyan bizonyos lehetőségek előtt nyitva áll az ajtó, de nem érzi azt, hogy fejetlenül bele kéne ugornia. Jelenleg erőt szeretne gyűjteni, valamint a családjával és a barátaival foglalkozni, akikre az elmúlt időben kevesebb időt fordított.



(šport)