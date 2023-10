DAC-Michalovce – Guľa: "Tudjuk, hogy jobban kell játszanunk, jobban is akarunk játszani"

Adrian Guľa (DAC 1904): "Lélektanilag volt nehéz ez a mérkőzés, hiszen jóvá akartuk tenni a múlt heti vereséget. Jól kezdtünk, volt két helyzetünk, utána pedig Andzouana rúgott egy gyönyörű gólt. A vendégek az első lehetőségükből kiegyenlítettek. Kissé nehezen viseltük, de a második félidőt ismét remekül kezdtük, és sikerült 2:1-re módosítani az állást. Aztán ahelyett, hogy megszereztük volna a harmadik vagy a negyedik találatunkat, rossz megoldásokat választottunk. Hiányzott még egy gól ahhoz, hogy nyugodtan be tudjuk fejezni a mérkőzést a szimpatikusan játszó Nagymihály ellen, akik végig az egyenlítésre vártak. Tényleg nagyon nehéz volt lélektanilag, de végül jól zártuk le a meccset. Fontos szerepe volt ebben Risvanisnak, aki beállt a lesérült Csinger helyett. Tudjuk, hogy jobban kell játszanunk, jobban is akarunk játszani. A győzelmet nagyra értékeljük, ami a mai helyzetben fontosabb a teljesítménynél. Természetesen elemezni fogjuk ezt a mérkőzést. A játékosok maguk is érzik, hogy jobban kell játszaniuk. Bízom benne, hogy ha sikerül legalább ilyen győzelmeket elérnünk, akkor egy kicsit könnyebben fog menni, és könnyedebb lesz a játékunk is. A szurkolóink is segítettek az elején, aztán érezhető volt, hogy nagyok az elvárások. Ezt mi is tudjuk. Ha sikerült volna fölényesebb győzelmet aratnunk, akkor velünk együtt mindenki jobban érezte volna magát. Alázattal kell vennünk ezt az eredményt, örülnünk kell a három pontnak, de természetesen ki kell elemeznünk a játékot, és javulnunk kell, ez egyértelmű."

Peter Struhár (Michalovce): „Kiegyenlített mérkőzést láttunk, amelyen igaz, hogy a hazaiaknak több lövése volt, de mi is tudtunk veszélyeztetni, és aktívan játszottunk egy háromvédős rendszerben. A célunk az volt, hogy a középpályán minél több labdát szerezzünk. A támadásból való átmeneteink viszont jobban is működhettek volna. Így is meg kell dicsérnem a játékosokat, hiszen a bekapott gól után majdnem sikerült megfordítanunk az állást. Volt egy nagy helyzetünk, amiből ez összejöhetett volna. A második félidő elején egy pontrúgásnál kicsit elaludtunk, és későn léptünk oda a lövő játékoshoz. A mérkőzést két 16-os mögüli rendkívül jól eltalált lövés döntötte el. A második félidőben kidolgoztunk egy nagy helyzetet, amit nem tudtunk belőni, de azt hiszem, hogy szimpatikus teljesítményt nyújtottunk, és közel álltunk a pontszerzéshez.”

