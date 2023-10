Žilina-DAC - Guľa: "A tervünk, amivel készültünk, hamar felborult"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Kár ezért a meccsért, melyet jelentősen befolyásolt az elején kapott piros lap. A tervünk, amivel készültünk, így hamar felborult. Nemcsak a kiállítás miatt, hanem a megítélt büntető miatt is. A srácok egy pontrúgást követően jól reagáltak, összejött az egyenlítés, de sajnos az első félidőben kaptunk még két felesleges gólt. Az egyiket a tizenhatosunkon kívülről, a másikat rögzített helyzetből. Kiállítás ide vagy oda, ez hiba volt. A második félidőben változtattunk a felálláson, nem is kezdtünk rosszul, Trusa pedig gólhelyzetbe került, és Brunetti, valamint Goure előtt is adódott egy-egy lehetőség, melyekkel drámaibbá tehettük volna a találkozót. Ezt követően azonban a hazaiak hatékonyak voltak, és eldöntötték a meccset. Érezhető volt, hogy 80 percet emberhátrányban kellett játszanunk. A vereség elég fájó, a hazai győzelem viszont megérdemelt.”

Jaroslav Hynek (Zsolna): „Arra számítottunk, hogy nehéz meccset fogunk játszani. Egyetértek azzal, hogy a piros lap hatással volt a mérkőzésre. Az egyenlítő gól bizonyította, hogy erős csapat a DAC, és erős játékosok alkotják a keretét. Sikerült azonban a félidőig két újabb gólt szereznünk. Egy ilyen tapasztalt csapat ellen így még nem játszottunk. Némi feszültség volt a pályán, de sikerült jól megtartanunk a labdákat. Hatékonyak voltunk, így a mérkőzés záró fázisában már egyszerűen játszhattunk. A meccs némely szakaszában a DAC nagyon jól kombinált, de növelni tudtuk az előnyünket. Úgy érzem, a győzelmünk megérdemelt.”

(fcdac.sk)