Niké-szombat, 11. forduló: Emberhátrányban kapott nagy zakót a DAC

Bizakodva várhatták a Žilina elleni mérkőzést a DAC szurkolói, hiszen a sosonok kimondottan a dunaszerdahelyiek kedvenc ellenfele – az elmúlt hét évben 24-szer találkozott a két csapat, ezek közül a DAC 14-et nyert meg, a Žilina pedig mindössze egy sikert könyvelhetett el. Ehhez képest még negyed óra sem telt el, de megpecsételődni látszott a vendégek sorsa. Egy akció során Popović hárítani tudta Bile lövését, a kipattanót viszont Jambor szerezte meg, aki egyből kapura is tette, csakhogy a visszaérkező Kaša kezét találta el. A játékvezető határozott mozdulattal a büntetőpontra mutatott, a DAC védőjét pedig piros lappal az öltözőbe küldte. Jambor végül értékesítette a tizenegyest. Emberelőny ide vagy oda, a hazaiak öröme nem sokáig tartott, ugyanis a 20. percben Belko kapus aláfutott Ramadan szögletére, a hosszú oldalon érkező Csinger pedig testével a kapuba sodorta a labdát. Aki a dunaszerdahelyiek feltámadásában vagy tisztes helytállásában bízott, annak csalódnia kellett. A 29. percben ismét betalált a hazai csapat: Ďuriš lezser mozdulattal, jobbal a másik lába mögül centerezett, Pinto ezt még kifejelte, de középre, Leitner pedig egyből visszalőtte, és a labda utat talált a kapuba. A Žilina érezte a lehetőséget, hogy végleg eldöntse a mérkőzést, a félidő végére pedig nagy nyomás alá helyezte a sárga-kékek kapuját. Ďuriš távoli lövése előbb kívülről érintette a jobb kapufát, majd Jambor és Bari tékozolta el helyzetét. A 41. percben aztán megszületett a harmadik hazai találat. Egy baloldali lapos center Jamborhoz érkezett, aki kitette a tőle pár méterre balról érkező Ďuriš elé a labdát, ő pedig a léc alá bombázott. A DAC hosszú idő után, a szünet előtt jutott el a hazai kapuhoz, ám Gourét megelőzték a rövid saroknál. A ráadás perceiben még Ďuriš növelhette volna csapata előnyét, ám Popović hárítani tudott.

Meglepetésre DAC-helyzettel indult a második félidő. Dimun az alapvonalról küzdötte be a labdát középre, Gouré ért bele, de az egy védőről kijött, Brunetti ismétlését pedig Belko kapus nagy bravúrral hárította. Nem sokkal később Trusa lövése kerülte el a hazai kaput. A sárga-kékeknek tehát voltak helyzeteik, csakhogy a zsolnaiak voltak hatékonyabbak. A 63. percben a középpályán, a zsolnai térfélen szereztek labdát a hazaiak Minárik révén, Bile indult meg vele, majd a tőle jobbra érkező Jambort választotta. Az ő lövését Popović még fogta, a labda a tizenhatoson kívülre került, ahonnan az érkező Rusnák egyből a rövid felsőbe bombázta. Még tíz perc sem telt el, és már az ötödik gólját is megszerezte a hazai csapat: Ďuriš fordult kapura mintegy 22-23 méterről, Popović kint állt egy kicsit, felette sikerült egy technikai megoldással becsavarnia a labdát a hálóba. A Zsolnára ellátogató dunaszerdahelyi szurkolóknak nem is kellett több, együttesen, skandálva követelték a vezetőedző, Adrian Guľa távozását. A végére minden motivációját elveszítette a sárga-kék egyesület, a hazaiak a biztos előny tudatában már szemtelen megoldásokkal próbálkoztak, de ezek a helyzetek végül kimaradtak. A végén hatodszor is megrezdülhetett volna a DAC hálója, ám Ďuriš a hosszabbítás perceiben a kapufát találta telibe.

A DAC tehát nagy zakóval távozott Zsolnáról, vereségével pedig lecsúszott a hetedik helyre.

A listavezető Trenčín nem tudta feledtetni a legutóbbi pozsonyi vereséget, hazai pályán mindössze gól nélküli döntetlent játszott a Skalicával.

A Podbrezová viszont kiengesztelte szurkolóit a Dunaszerdahelyen összeszedett vereségért – méghozzá nem is akárhogyan. Assinor két, illetve Bartoš és Galčík egy-egy találatával már az első félidőben 4:0-ra vezetett a Ružomberok vendéglátójaként, a második játékrészben pedig Kuzma tette fel az I-re a pontot. A vasgyáriak győzelmükkel feljöttek a második helyre.

Elképesztő fordítást mutatott be a Banská Bystrica Kassán. Az újonc Pačinda és Medved góljával már a 11. percben kétgólos előnyre tett szert, ám Rymarenko még az első játékrészben büntetőből szépített. A fordulást követően aztán Polievka egyenlíteni tudott, majd Pišoja az eredményt is megfordította. Negyed órával a mérkőzés vége előtt Polievka állította be a 2:4-es vendéggyőzelmet.



A szombati eredmények:

MŠK Žilina – FC DAC 1904 5:1 (3:1)

Gólszerzők: 15. Jambor (11-esből), 29. Leitner, 41., 73. D. Ďuriš, 62. Rusnák – 20. Csinger

Piros lap: 13. Kaša (DUN)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 5:0 (4:0)

Gólszerzők: 6., 45. Assinor, 19. Bartoš, 42. Galčík, 63. Kuzma

FC Košice – MFK Dukla Banská Bystrica 2:4 (2:1)

Gólszerzők: 7. Pačinda, 11. Medved – 30. Rymarenko (11-esből), 60., 74. Polievka, 68. Pišoja

AS Trenčín – MFK Skalica 0:0



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:0)

Gólszerzők: 11., 87. Mondek – 58., 69. Adekunle



A forduló további programja:

Október 22. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 7 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 6 gól

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Assinor (Podbrezová) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

(tt)