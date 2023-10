Niké Liga, 10. forduló: Folytatódik a hullámvasút Dunaszerdahelyen?

A dunaszerdahelyi sárga-kékek teljesítményét nem is lehetne pontosabban jellemezni, minthogy beleültek a hullámvasútba. Minden kezdődött a Dila Gori elleni korai búcsúval az EKL selejtezőjének első fordulójában, majd ugyan a bajnokságban sem ment zökkenőmentesen a játék, de legalább jöttek a pontok. Ezután következett egy hárommeccses vereségszéria (két bajnoki, egy barátságos), a szurkolók körében pedig egyből felkapott téma lett az edzőváltás szükségessége. A szeptemberi válogatott szünetből visszatérve viszont minden gond feledtetve lett a Slovan hazai legyőzésével. A lendület viszont nem tartott ki: a Skalica nyögvenyelős verése után a sárga-kékek ugyan négyet hintettek a Felsőszeli elleni kupameccsen, majd jött az újabb bukás – egy héttel ezelőtt a Spartak Trnava volt a vendég, a kerületi rivális pedig mindhárom pontot elvitte a MOL Arénából. Hogy most a hullámvasút épp lefelé, vagy felfelé ívelő szakaszán tartunk-e, az a hétvégi Podbrezová elleni összecsapáson kiderül.

A vasgyáriak tavaly óriási meglepetést okoztak azzal, hogy újoncként mindjárt a nyitófordulóban megverték a címvédő Slovant, de a többi komolyabb erőt képviselő csapattal is felvették harcot. Ez végül arra volt elég, hogy a bajnokságot a negyedik helyen zárják. Noha az utolsó EKL-helyezésért folyó harcban mindjárt az elődöntőben elbuktak a Ružomberokkal szemben, ez viszont semmit sem vesz el az érdemükből. A nyári felkészülés nem sikerült a legjobban a Podbrezová számára, a Karvina (2:3), a Slovácko (0:4), a Diósgyőr (1:2) és a Slavia Praha (1:4) ellen is vesztesen hagyta el a pályát, a Prešov elleni döntetlen (0:0) mellett pedig csak a Pohroniét (5:3) és a Liptovský Mikulášt (4:1) tudta legyőzni. A bajnokság viszont mesésen kezdődött: hárommeccses győzelmi szériával indított, és jelenleg is legutóbbi három bajnokiját megnyerte, miközben ezeken a találkozókon 11 gólt (!) lőtt, közben pedig a kupában is négyet vágott.

„Nehéz ellenfél a Podbrezová, egyedi játékrendszerrel és egy olyan edzővel, aki már harmadik éve irányítja az együttest. Minőségi csapattal találkozunk, de a MOL Arénában vissza kell térnünk a győztes útra a Spartak elleni vereséget követően. Mindent megteszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot. Egy jó ellenféllel találkozunk, amely gondokat okozhat számunkra, de biztos vagyok benne, hogy mi is alaposan megnehezítjük majd a dolgukat. A Slovan elleni hatékonyságunkat kell mutatnunk, hiszen a Spartak ellen három nagy lehetőséget is elpuskáztunk és az olyan minőségi csapatok, mint a Slovan, a Spartak, a Podbrezová vagy a Žilina ellen ez visszaüthet. Be kell találnunk, mert nekik is meglesznek a lehetőségeik. A hatékonyságunkon mindenképpen javítanunk kell”

– fogadkozott Alex Pinto, a DAC portugál védője.

Az elmúlt szezonban a DAC és a Podbrezová kétszer-kétszer találkozott az alapszakaszban és a rájátszásban. A gól nélküli podbrezovái döntetlent két 2:1-es DAC-győzelem követte Dunaszerdahelyen, majd a vasgyáriak is nyerni tudtak hazai pályán. Ez utóbbi mérkőzés nagyban közrejátszott abban, hogy a DAC végül lemaradt a bajnoki címről.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2022/23-as szezonban:

A hétvége rangadóját Pozsonyban rendezik, ahol a Slovan a listavezető Trenčínt fogadja – előbbi három-, utóbbi négymeccses győzelmi szériát húz. Pikáns összecsapást ígér a Banská Bystrica és a Spartak Trnava találkozója. A besztercebányaiaknak is volt egy remek sorozatuk, legutóbb viszont csak döntetleneztek a ViOn vendéglátójaként, valamint kikaptak Trencsénben. A nagyszombatiak ellenben négy meccs óta veretlenek a bajnokságban.

A dobogó legalsó fokán álló zsolnaiak a sereghajtó és még nyeretlen nagymihályiak otthonában szerezhetnek újabb fontos pontokat. A Zlaté Moravce sem tudott még idén győzni, arra pedig nem sok esélyt látunk, hogy ez Ružomberokban fog összejönni. A Skalicának három, a Košicének négy bajnoki óta tart a vereségszériája. Legalább az egyik csapat ezt a hétvégén megszakítja majd.



Az alapszakasz 10. fordulójának programja:

Október 6. (péntek)

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce (17:30)



Október 7. (szombat)

MFK Skalica – FC Košice (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina (18:00)



Október 8. (vasárnap)

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová (17:30)

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín (18:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Spartak Trnava (18:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Polievka (B. Bystrica) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 4 gól

Acosta (B. Bystrica) – 4 gól

Barseghyan (Slovan) – 4 gól

Ibrahim (Trenčín) – 4 gól

(tt)