Nyílt egy nagy lehetőség a DAC előtt, hogy hatékonyabbá váljon a tehetségek felkutatásában

A DAC vezetősége partneri szerződést kötött a Nordensa vállalattal, amely a tehetséges labdarúgók felkutatásával foglalkozik világszerte.

A megegyezés egyelőre egy évre szól, tehát az elkövetkező két átigazolási időszakra. A cég az ETO FC Győrrel is hasonló kontraktust írt alá.

Az újonnan létrehozott Nordensa világszínvonalú megfigyelő-hálózattal rendelkezik, amely a tehetséges futballisták keresését végzi világszerte és a további fejlődésben is segítséget nyújt. A platform (amely applikációként az App Store, a Google Play és a .com kínálatában is megtalálható) lehetővé teszi a szurkolók számára, hogy felfedezzék és támogassák a platform Premier League- és Bundesliga-szintű saját csapata által már leellenőrzött, világszínvonalú tehetségeket, méghozzá részvények vásárlásával, amelyek az egy vagy több partnerklubnál eltöltött próbajáték költségeit fedezi. Ha a próbajátékot követően a labdarúgót leigazolja a klub, a támogatóknak lehetőségük van százalékot kapni a futballista fizetéséből az elkövetkező öt évben.

„Ez a partneri megállapodás lehetőséget teremt a DAC számára, hogy tovább növelje a nemzetközi jelenlétét és hogy sokkal hatékonyabbá váljon a tehetségek felkutatásában és a saját struktúránkon belüli fejlesztésükben. Bízunk benne, hogy a Nordensa hálózatával és tapasztalatával képesek leszünk az olyan, nagyon tehetséges labdarúgókat is Dunaszerdahelyre csalogatni, akik sokkal sikeresebbé tehetik klubunkat a jövőben” – mondta a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



(dac1904.sk)