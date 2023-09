Niké-szombat, 8. forduló: Čermák góljával győzött a DAC, Popović a frászt hozta a társaira (VIDEÓ)

A Slovan elleni diadal után a túlnyomó többség minden bizonnyal sima vendéggyőzelmet várt a szombati Skalica-DAC bajnokitól, ehhez képest már a negyedik percben a hazai Rudzan kapufája jelezte, hogy a sárga-kékeknek érdemes a realitás talaján maradniuk. Nem kellett sokat várni a dunaszerdahelyiek első komolyabb helyzetére sem, Čermák lövését viszont magabiztosan fogta Junas kapus. A mérkőzést küzdelmes mezőnyfoci jellemezte, a sárga-kékek több ígéretes akciót is kidolgoztak, de a befejezésekkel ezúttal is hadilábon álltak – pedig a Slovan elleni mérkőzés legjobbja, Gouré is a pályán volt. A félidő derekán még feljegyezhettük Matejov helyzetét, ezt követően viszont leült a mérkőzés, nem különösebben forogtak veszélyben a kapuk. Csakhogy, még mielőtt szünetre vonultak volna a csapatok, a DAC megszerezte a vezetést. Trusa vitte el a labdát a jobb szélen, majd berobogott vele egészen a tizenhatoson belülre, ahol Gouré elvitt 2-3 védőt magával, Trusa pedig visszatette a labdát a középen érkező Čermáknak, akinek már nem volt nehéz dolga, csak az üres kapuba kellett passzolnia.

A második játékrészben sokáig semmi érdemleges nem történt a pályán, a 60. percben viszont az eddig magabiztos megmozdulásairól híres Popović kapus a frászt hozta a csapattársaira. Történt ugyanis, hogy Gaži megpróbálta kiugratni csapattársát, de az elvétette a játékszert, ami így elpattogott a DAC kapusáig. Ő belsővel próbálta átvenni, csakhogy a laszti felpörgött a lábáról a felső lécre, onnan pedig szerencséjére kifelé pattant. Pár perccel később a skalicaiak is közel álltak a gólszerzéshez, Gaži lövésénél viszont önfeláldozóan blokkolt Csinger. Több helyzetet dolgoztak ki a sárga-kékek, akik igyekeztek bebiztosítani győzelmüket, de a második gól csak nem akart összejönni – vagy az irányzékkal adódtak gondok, vagy a skalicai védők blokkoltak, vagy Junas kapus védett.

Több gól már a továbbiakban nem született, így a DAC nehezen, de elhozta a három pontot Skalicáról.

Botlott az utóbbi időben lehengerlő teljesítményt nyújtó Banská Bystrica, amely a gyengécske ViOn-t fogadta. Meglepetésre a vendégek szerezték meg a vezetést, már a 3. percben, és az egész első félidőben maradt is a vendégvezetés. A második játékrészben Polievka büntetőjével egyenlíteni tudott a Dukla, a fordítás viszont már nem jött össze.

Úgy tűnik, idén a Michalovce lesz a bajnokság pofozógépe, amely ezúttal a Podbrezovától kapott óriási verést, méghozzá hazai pályán. Pedig a nagymihályiak szempontjából ígéretesen kezdődött a mérkőzés, negyedórányi játék után Marjanovič találatával meg is szerezték a vezetést. Az öröm azonban csak néhány percig tartott, ugyanis Blahút hamar egyenlített, majd a félidő vége előtt Assinor az állást is megfordította. A hazaiak a 71. percig reménykedhettek az egyenlítésben, ekkor viszont Kabongo megszerezte a Podbrezová harmadik gólját, majd nem sokkal később Kováčik tovább növelte csapata előnyét. Az I-re a pontot Okunola tette fel a ráadás második percében. A végeredmény: Michalovce-Podbrezová 1:5.



A szombati eredmények:

MFK Skalica – FC DAC 1904 0:1 (0:1)

Gólszerző: 43. Čermák

MFK Dukla Banská Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 59. Polievka (11-esből) – 3. Gono

MFK Zemplín Michalovce – FK Železiarne Podbrezová 1:5 (1:2)

Gólszerzők: 16. Marjanovič – 20. Blahút, 41. Assinor, 71. Kabongo, 79. Kováčik, 90+2. Okunola



A pénteki eredmény:

FC Košice – AS Trenčín 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 22. Jakubko (öngól), 44. Gong, 79. Mizerák (öngól)



A forduló további programja:

Szeptember 24. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (17:30)

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok (18:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Polievka (B. Bystrica) – 5 gól

Addo (Žilina) – 4 gól

Acosta (B. Bystrica) – 4 gól

Ibrahim (Trenčín) – 4 gól

Kupusović (Trenčín) – 4 gól

(tt)

VÁLASZTÁSI INTERJÚK: Új epizód minden nap 18:00-kor a Paraméteren - egészen szeptember 27-ig!