DAC - Dimun: "Néha vannak pillanatok, amikor egyszerűen nem megy a játék"

„Nehéz összecsapáson vagyunk túl, amely főleg Risvanis piros lapja után volt erőnlétileg megterhelő. Úgy gondolom, a kiállításig kiegyenlített volt a meccs, Gavrić révén még egy nagy lehetőségünk is volt. Nagy kár, hogy kimaradt. Az első félidő második fele kritikus volt számunkra, az ellenfél beszorított minket, de kivédekeztük a ránk nehezedő nyomást. A félidei szünetben megbeszéltük, hogy mindent beleadunk és megpróbáljuk meglepni a Trencsént. A második játékrész nem volt rossz a részünkről, aktívan kezdtünk, csak sajnos egy gyors ellentámadásunkat sem tudtuk góllal befejezni. A hazaiak furcsa találatot szereztek, egy félig lövés, félig beadással döntötték el a három pont sorsát. A végén kapkodóan futballoztunk, már nem sikerült helyzeteket kialakítanunk, ezért nem tudtunk kiegyenlíteni. Talán túlságosan akartunk, így a hazaiak a lefújásig megőrizték az egygólos előnyüket” – értékelte a Niké Liga 6. fordulójának szombati Trenčín-DAC (1:0) találkozóját Milan Dimun.

A mostani hétvége után válogatott szünet következik, a legközelebb tétmérkőzésen csak két hét múlva lépnek pályára a sárga-kékek, amikor is a MOL Arénában a Slovant fogadják. „Remélhetőleg a válogatott meccsek miatti szünet segít nekünk, dolgozni fogunk a hiányosságainkon, amelyek megnehezítik a dolgunkat. Még keményebben, rámenősebben, precízebben kell edzenünk, talán ebben az esetben azt a bizonyos szerencsét is a magunk oldalára állíthatjuk. Az öltöző egész idő alatt egységes. Tegnap is azt mondtuk gólnélküli állásnál, hogy mindent beleadunk és a piros lap ellenére is megpróbáljuk meglepni a Trencsént és győzni. Sajnos nem sikerült. Néha vannak pillanatok, amikor egyszerűen nem megy a játék, hiányzik valamilyen részlet, de bízom benne, hogy jól használjuk ki a válogatott szünetet és már a soron következő mérkőzésen megtörjük a rossz sorozatot.”



(dac1904.sk)