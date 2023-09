Trenčín-DAC – Guľa: "Támadásban súlytalannak bizonyultunk"

Ilija Stolica (AS Trenčín): „A legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot. A meccset jelentős mértékben befolyásolta a kiállítás. Attól kezdve egyértelműen ellenőrzésünk alatt tartottuk a játékot. Sok helyzet maradt kihasználatlan, a statisztikák is azt mutatják, hogy a lövések tekintetében fölényben voltunk. Húsz kísérletünk volt, míg a DAC-nak csak egy, és az sem talált kaput. Számomra az is fontos, hogy ennyien kijöttek a stadionba. Mérkőzésről mérkőzésre növekszik a nézőszám, és ez volt az egyik célunk, mikor elkezdtük a közös munkát. Most jön a válogatott szünet, több játékosunk is behívót kapott, mindnyájuknak sok sikert kívánok. Remélem, hogy mind egészségesen térnek vissza, és ismét a bajnokságra tudunk majd koncentrálni.”

Adrián Guľa (DAC): „Amíg egyenlő számban voltunk a pályán, sikerült meglepnünk a hazaiakat. Gavrićnak volt egy nagy helyzete, majd a Trencsén is gólt lőhetett volna, de összességében kiegyenlített volt a játék. A felesleges kiállítás kulcsfontosságú momentumnak bizonyult, amivel Risvanis nehéz helyzetbe hozott minket. Védekezésben jól zártuk le a területeket, de támadásban súlytalannak bizonyultunk. A szünetben megbeszéltük, hogyan lehetne többet is kihozni a meccsből, és ezt követően a támadásaink is aktívabbá váltak. Jól kezdtük a második félidőt, hiányzott azonban a jobb befejezés. Kár, hogy emberhátrányban egy könnyen elkerülhető gólt kaptunk. Úgy gondolom, elérhettük volna legalább a döntetlent. Az utolsó fázisban hiányzott a higgadt befejezés, bár Mendez, Čermák és további cserejátékosok is bejutottak a tizenhatosba. Keményen küzdöttünk, de nem voltunk könnyű helyzetben. Megfogyatkozva kellett játszanunk, olyan pályán, ahol teljes létszámban sem könnyű, a hazaiak ennek is köszönhetik az egygólos győzelmet.”

