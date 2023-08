Kalmár a DAC-ról: "Amilyen hangulat és szeretet itt van a foci körül, az engem vonzott"

A 32-szeres válogatott középpályástól szombaton, a Besztercebánya elleni mérkőzés előtt köszönt el a klub és a közönség. A 28 éves játékos az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, úgy érkezett kölcsönbe a DAC-hoz, hogy felépíti magát és továbblép.

"De amilyen hangulat és szeretet itt van a foci körül, az engem vonzott. A klub filozófiája is vonzott, az, amit fel szeretett volna építeni velem. Ezért is alakult úgy, hogy itt maradtam és elértem azt a szintet, hogy csapatkapitány is tudtam lenni. Ez is egy nagy elismerés volt a számomra" - mondta.