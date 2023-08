DAC-Dukla – Guľa: "Csalódottak vagyunk, csapatként nem játszottunk jól"

Adrián Guľa (DAC): „Csalódottak vagyunk, csapatként nem játszottunk jól. Agresszív volt az ellenfél, tudtuk, hogy elsősorban ellentámadásokból fognak veszélyeztetni. Könnyű labdavesztésekkel, pontatlansággal, hiányzó agresszivitásunkkal segítettük őket. Ez volt az ok, amiért veszélyesek voltak az első félidőben. Kapusunk, Popović tartott minket játékban. Sajnálom, hogy a kifogott tizenegyes és a vezető gólunk után érzett pozitív emóció nem volt elég, és nem tudtuk meglovagolni, jobban kihasználni. Mélyen ki kell elemeznünk, ami ezt követően történt. Ahelyett, hogy egy újabb góllal lezártuk volna a mérkőzést, két óriási ajándékot is adtunk az ellenfélnek, amely mindkettőt ki is használta. Utána már nem voltunk elég pontosak, ideges volt a csapat. Hiányzott egy vezéregyéniség. Sem a védekező, sem a támadósorban nem volt, aki vitte volna hátán a csapatot. Még csak kiegyenlíteni sem tudtunk. Az ellenfél elvitte a három pontot, ami komplikálttá teszi a helyzetünket.”

Michal Ščasný (Dukla): „Nagyon boldogok vagyunk. Nagyon fontos pontok ezek a számunkra, hiszen tudjuk, hogy ebben a szezonban kemény lesz a harc az első hat helyért. A mai három pont aranyat érő. Főleg az első félidőben voltak nagyon jó időszakaink, de a befejezések előtt az utolsó passz nem jött össze, nem tudtuk megszerezni a vezetést, pedig volt rá lehetőségünk. A második játékrészben türelmesek akartunk lenni, kissé visszahúzódva akartunk játszani, és gyors ellentámadásokkal operálni. Nagyon rosszkor jött a hazaiak vezető találata. Mindez felért egy pofonnal, de nagyon büszke vagyok, hogy ilyen jól lereagáltuk, és megfordítottuk ezt a nehéz mérkőzést. Köszönöm a srácoknak, és büszke vagyok rájuk.”

